Storm Shadow е само спектакъл: Украйна всъщност иска Patriot

Така че днес Анди Бърнъм предава британска класифицирана информация, която ще позволи на Украйна един ден да произвежда свои собствени ракети Storm Shadow. Но трябва да се каже, че до момента, в който украинците са готови да го направят, вероятно вече ще произвеждат по-добри оръжия по свой собствен проект. Предаването на "чертежите" от страна на Бърнъм всъщност е политически жест, насочен към други държави: по-специално към САЩ.

В крайна сметка не е така, че Великобритания има голямо участие в производството на Storm Shadow. Ние, британците, обичаме да се преструваме, че тя е разработена съвместно от Великобритания и Франция, но всъщност – както анализаторите от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, окръг Колумбия, категорично заявяват – тя е „френско производство“ и ние я купихме от Франция, вместо да я разработваме съвместно, пише The Telegraph.

Storm Shadow е версия на изцяло френската ракета Arme Planante à Charges Éjectables (Apache) от 80-те години, модернизирана през 90-те като Système de Croisière conventionnel Autonome à Longue Portée (Scalp). Единствената значителна британска част от нея е бойна глава, и дори тя е отчасти френска. Украйна, в случай че по някаква причина реши да произвежда свои собствени Scalp, би могла (и вероятно ще) да избере да използва различна бойна глава.

Но Украйна няма реална причина да произвежда Scalp (Storm Shadow), която трябва да се изстрелва от изтребител и има обсег от едва около 150 мили. За да дадем само един пример, много по-голямата украинска ракета Flamingo FP-5 се изстрелва удобно от земята, носи бойна глава, три пъти по-тежка, и има обсег от почти 1 900 мили. Според информациите, към миналата година Украйна произвеждаше по седем ракети Flamingo на ден, а имаше планове за масивно увеличаване на производството.

Може да се очаква, че много от ударите с голям обсег, които Украйна нанася дълбоко в територията на Русия, са били осъществени с помощта на Flamingo или подобни оръжия. Те обикновено се отразяват като "удари с дронове", но това е доста разумно, тъй като Flamingo, подобно на други "крилати ракети", всъщност не са нищо повече от бързи безпилотни самолети с реактивно задвижване: с други думи, реактивни дронове. Производството на безпилотни самолети не е чак толкова трудно и затова не е голяма изненада, че украинците са се научили да ги правят доста бързо.

Така че Володимир Зеленски вероятно не се вълнува особено от чертежите на Бърнъм и вероятно не е бил толкова развълнуван, когато френският президент Макрон му подари същите чертежи миналия месец.

Защо цялата тази помпозност? Защо държавните глави тържествено си разменят "чертежи" пред световните медии?

Бърнъм, Макрон и Зеленски разиграват тази пантомима, за да подчертаят едно: че Франция и Великобритания са предали ракетна технология на Украйна и че сега други държави може би също биха искали да направят същото. Особено Великобритания е използвала този ход многократно: предадохме няколко излишни танка "Чалънджър", за да подтикнем други държави да изпратят танкове в Украйна, а изпращането на част от нашите запаси от ракети Storm Shadow проправи пътя за доставки на много по-ефективните американски балистични ракети ATACMS.

Конкретно този път всички имат предвид американските противоракетни ракети Patriot. Те са способни, ако нещата вървят добре, да неутрализират почти всяко наближаващо руско оръжие – включително широко разгласените балистични и хиперзвукови ракети като "Кинжал" и "Циркон".

Това не е единственото оръжие, което може да направи подобно нещо, но другите основни примери – системите THAAD и SM-6 – също са американско производство. Френските и италианските сили разполагат със своята система Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre (SAMP/T), която използва същите ракети Aster 30 от френско производство, с които са въоръжени разрушителите на Кралския флот, но тя не се е възползвала от десетилетията на реално бойно използване, каквито има Patriot, и не се ползва с толкова добро мнение.

Производството на ракети-прехватчи е много по-трудно от производството на безпилотни самолети: Patriot е това, което Зеленски наистина иска. Украинците са намерили начини да се справят с руските дронове и крилати оръжия, но единственото налично средство срещу балистични и хиперзвукови ракети е Patriot.

Един от проблемите е, че САЩ и техните съюзници от Персийския залив изстрелват Patriot безразборно във войната с Иран. Смята се, че САЩ са изстреляли две трети от запасите си и вероятно им остават по-малко от 1 000 ракети Patriot. Годишното производство е само 600, и макар САЩ спешно да увеличават производството, това ще отнеме години. Това означава по-малко ракети Patriot за Украйна: оттук и желанието да се създадат нови производствени линии. Вече има планове за създаване на лицензирани фабрики за ракети в Полша и Германия, като и двете държави са дарили голяма част от своите ракети Patriot на украинците.

Не е преувеличено да се каже, че доставките на ракети Patriot – и на други сложни, предимно американски оръжия – са повод за загриженост за целия западен свят. Ние във Великобритания почти не разполагаме с капацитет в тази област, но голяма част от нашата сигурност се основава на противоракетната отбрана на нашите съюзници.

Нови ракетни заводи в Германия или Полша вероятно са по-реалистично и полезно предложение, отколкото такива в Украйна, която е под руски обстрел. Независимо къде се намират обаче, увеличаването на западното производство на високотехнологични оръжия може да бъде само нещо добро и ние трябва да снабдяваме обсадените украинци – чиято борба осигурява сигурността на цяла Европа – с колкото се може повече от тях.

Да се надяваме, че театралната „концепция“ на Бърнъм и Макрон ще помогне да убеди Доналд Тръмп в това.