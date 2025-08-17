IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Виктор, който влетя в автобус, остава за постоянно в ареста

Той е бил глобяван 14 пъти, а не 6

17.08.2025 | 17:35 ч. Обновена: 17.08.2025 | 20:52 ч. 28
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Даниелов Илиев. 

Преди катастрофата, при която уби д-р Иса Али 21-годишният  Виктор Илиев е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч., пишат от "24 часа". 

Това са разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия, стана ясно от определението на Софийския градски съд, с което Илиев остава за постоянно в ареста. 

Двамата свидетели го молили да намали скоростта, но той не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Възкресение", на което Илиев не успял да вземе завоя към кв. "Факултета", колата се блъснала в бордюра на спирката, отскочила във въздуха и се забила в стъклото на автобуса. 

Освен това стана ясно, че е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата 14 пъти, а не 6, както се твърдеше досега. Една от глобите е за превишена скорост. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Виктор Илиев задържане под стража арест катастрофа съд
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem