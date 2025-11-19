Арестуваха 72-годишен мъж за наркотици

Полицията във Варна е задържала 72-годишен мъж за държане с цел разпространение на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Варненецът е стар познат на служителите на реда и е осъждан.

Срещу възрастния мъж е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества, с цел разпространение, като това се случва докато извършителят е в срока на условна присъда за същото престъпление.

В дома му са намерени фентанил, чиято приблизителна цена е около 10 000 лева, кокаин, както и големи суми пари в лева и евро.