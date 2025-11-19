IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Арестуваха 72-годишен мъж за наркотици

Варненецът е стар познат на служителите на реда и е осъждан

19.11.2025 | 10:36 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията във Варна е задържала 72-годишен мъж за държане с цел разпространение на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Варненецът е стар познат на служителите на реда и е осъждан.

Срещу възрастния мъж е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества, с цел разпространение, като това се случва докато извършителят е в срока на условна присъда за същото престъпление.

В дома му са намерени фентанил, чиято приблизителна цена е около 10 000 лева, кокаин, както и големи суми пари в лева и евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна арестуван за наркотици ОДМВР-Варна
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem