BGONAIR Live Новини Днес | 32

Арестуваха 31-годишен украинец в Слънчев бряг, седнал зад волана с 2,44 промила

Той е отказал кръвна проба, колата му е иззета

21.04.2026 | 08:55 ч.
Снимка: БГНЕС

31-годишен украински гражданин е арестуван, след като полицията го спипа да шофира пиян в курорта Слънчев бряг, съобщиха от МВР в Бургас.

Час след полунощ униформените спрели кола с полска регистрация на паркинг "Корал". Зад волана бил чуждият гражданин, при което органите на реда установили, че той управлява след употреба на алкохол с концентрация от 2,44 промила.

Украинецът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.

По случая е образувано бързо производство. 

Арестуваха пиян шофьор, карал из Слънчев бряг с 2,44 промила

През изминалото денонощие в страната са станали 17 тежки катастрофи, при които са ранени 25 души и един е загинал.

В София е имало 24 леки пътнотранспортни произшествия и три леки. При тях няма загинали, а шестима са ранени, посочват от МВР. 

От началото на месеца катастрофите в страната са 272, при които са загинали 18 души, а 342 души са ранени.

