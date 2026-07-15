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Откриха мъртъв украинец на плаж "Делфин" в Слънчев бряг

При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие

15.07.2026 | 09:23 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

66-годишен украински гражданин е открит мъртъв на плажната ивица в района на плаж "Делфин" в курорта Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е подаден около 11:35 часа във вторник в Районното управление в Несебър. Пристигналите на място полицейски служители установили, че починалият е украински гражданин, който е живеел в Слънчев бряг. При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие.

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Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта.

По случая е образувана проверка.

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откриха мъртъв украинец плаж Делфин Слънчев бряг
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