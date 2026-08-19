Жертвата в Съединение: Крадец, цяло село пропищяло от набезите му

Убитият и разфасован 21-годишен ром, който се казва Митко, бил известен с набезите си в село Найден Герово.

"Няма къща в селото, която Митко да не е окрал. Напоследък започна да си подбира хората, които да обира, като се насочи към самотно живеещи възрастни. Въпрос на време беше някой да изгори заради него, или той да убие някоя беззащитна жена", заяви пред пред "Марица" кметът Атанас Арабаджийски.

Младежът обикновено чакал жители да вземат пенсиите и тогава започвал пак с кражбите. Викана е и полиция многократно след негови обири. Местните го описват като нагъл и арогантен.

Свързани статии Жестоко убийство в Съединение, трупът разфасован и престоял в чувал

Той бил обявен за издирване от неговия баща на 12 август, липсвал от няколко дни. Вчера Митко бе открит в обора на бившия полицай - Тодор, на 64 години, който живее в Съединение.

Частите от тялото били силно разложени, което означава, че вероятно убийството е станало още в нощта, в която Митко си е тръгнал.

Полицаят и жертвата се познавали, като имало съмнение и за хомосексуална връзка между двамата. Тодор нямал семейство и деца. Бившият полицай е овчар, живее сам, а назад в годините също има информация за хомосексуални наклонности.