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Вече разследват Слави Трифонов заради бутането на паметника на Калушев

Грозят го до пет години затвор

24.09.2026 | 16:23 ч. 25
Вече разследват Слави Трифонов заради бутането на паметника на Калушев

Разследване е образувано заради бутнатия паметник в почит на Ивайло Калушев и останалите петима починали на Петрохан и Околчица, съобщават от "България Днес". За премахването на паметната плоча си призна лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов, а по-късно и журналистът Мартин Карбовски.

Производството е на полицията в Монтана и ще бъде пратено към Районната прокуратура в града. То е образувано по текста от Наказателния кодекс за повреждане на чуждо имущество и е срещу неизвестен извършител, разкриха запознати.

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В сряда сутринта Слави Трифонов съобщи в своя публикация в социалните мрежи, придружена от снимка, че е разбил паметника, поставен на разклона за хижа "Петрохан". По-късно журналистът Мартин Карбовски също призна във Facebook, че е го е придружил. 

За унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ законът предвижда до 5 години затвор. 

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Слави Трифонов паметник разследване прокуратура Петрохан Ивайло Калушев
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