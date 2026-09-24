Вече разследват Слави Трифонов заради бутането на паметника на Калушев

Разследване е образувано заради бутнатия паметник в почит на Ивайло Калушев и останалите петима починали на Петрохан и Околчица, съобщават от "България Днес". За премахването на паметната плоча си призна лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов, а по-късно и журналистът Мартин Карбовски.

Производството е на полицията в Монтана и ще бъде пратено към Районната прокуратура в града. То е образувано по текста от Наказателния кодекс за повреждане на чуждо имущество и е срещу неизвестен извършител, разкриха запознати.

В сряда сутринта Слави Трифонов съобщи в своя публикация в социалните мрежи, придружена от снимка, че е разбил паметника, поставен на разклона за хижа "Петрохан". По-късно журналистът Мартин Карбовски също призна във Facebook, че е го е придружил.

За унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ законът предвижда до 5 години затвор.