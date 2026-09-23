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На живо Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Какви са реакциите след разрушения паметник?

23.09.2026 | 12:26 ч. Обновена: 23.09.2026 | 12:34 ч. 11
Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Вандалски акт или справедливост? Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов се похвали в социалните мрежи, че е съборил паметника на шестимата загинали в хижа "Петрохан" и местността Околчица.

Накратко - Какво се случва?
Ново 12:24 | 23.09.2026

Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев

Слави Трифонов ме изпревари  и събори "Паметника" на убиеца педофил Калушев, поставен незаконно от шепа психопати на общинска земя в местността Петрохан. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който напусна Столетницата заради системно несъгласие с ръководството ѝ.

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11:58 | 23.09.2026

Карбовски събарял заедно със Слави Трифонов паметната плоча на "Петрохан"

Мартин Карбовски е бил заедно със Слави Трифонов в момента, когато е бутната плочата в памет на загиналите в х. "Петрохан" и "Околчица". Това обяви самият той в публикация във Facebook. 

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8:11 | 23.09.2026

Слави Трифонов бутна паметната плоча на Ивайло Калушев

Слави Трифонов съобщи, че е съборил паметната плоча на Ивайло Калушев, поставена близо до бившата хижа „Петрохан“. 

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