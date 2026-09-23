Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Вандалски акт или справедливост? Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов се похвали в социалните мрежи, че е съборил паметника на шестимата загинали в хижа "Петрохан" и местността Околчица.
Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев
Слави Трифонов ме изпревари и събори "Паметника" на убиеца педофил Калушев, поставен незаконно от шепа психопати на общинска земя в местността Петрохан. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който напусна Столетницата заради системно несъгласие с ръководството ѝ.Прочети повече
Карбовски събарял заедно със Слави Трифонов паметната плоча на "Петрохан"
Мартин Карбовски е бил заедно със Слави Трифонов в момента, когато е бутната плочата в памет на загиналите в х. "Петрохан" и "Околчица". Това обяви самият той в публикация във Facebook.Прочети повече
Слави Трифонов бутна паметната плоча на Ивайло Калушев
Слави Трифонов съобщи, че е съборил паметната плоча на Ивайло Калушев, поставена близо до бившата хижа „Петрохан“.Прочети повече