Карбовски събарял заедно със Слави Трифонов паметната плоча на "Петрохан"

Мартин Карбовски е бил заедно със Слави Трифонов в момента, когато е бутната плочата в памет на загиналите в х. "Петрохан" и "Околчица". Това обяви самият той в публикация във Facebook.

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем. Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", написа Карбовски.

Рано сутринта днес Трифонов публикува снимка на съборената плоча и обяви, че лично той я е премахнал.

"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен", написа той и предупреди, че ако плочата бъде вдигната отново, той пак ще отиде и ще я разруши.

Паметната плоча беше поставена на отбивката към х. Петрохан от майката на Николай Златков, за който се твърди, че е бил убит от Ивайло Калушев.

Ралица Асенова все още не е коментирала случилото се.