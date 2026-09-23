Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев

Слави Трифонов ме изпревари и събори "Паметника" на убиеца педофил Калушев, поставен незаконно от шепа психопати на общинска земя в местността Петрохан. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който напусна Столетницата заради системно несъгласие с ръководството ѝ.

Благодаря му, за което, въпреки че отношението ми към него е ясно заявено публично, категоричен е Ангелов.

Бившият депутат говори и за бездействието на кмета на Берковица, като го определя като "малодушен".

"Познавам се с кмета на Берковица Ради Найденов и ще си спестя коментарите за неговото малодушуие, за това, че му звънях и му казаха да премахне този позор, това извращение. Той не го направи. Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива. Реалностите скоро ще ни връхлетят и има огромна вероятност останките от държавата ни да рухнат за часове..... "

Той определя случаят "Петрохан" като диагноза, тумор, който разяжда тъканите на обществото ни.

"Днес в 18 часа ще бъда пред Столична община за да потърся сметка на Терзиев - една от петроханските метастази, окопала се във властта!

Този не може да остане кмет на София, това е абсурд! Всеки запазил здрав разум софиянец, трябва да си даде сметка за това. Оставяйки Терзиев да си стои необезпокояван на поста, всички ние реабилитираме и толерираме пълзящото разложение. Начело на столицата стои спонсор на педофил и убиец, негов другар и съратник, прекарал десетки нощи в хижата на ужасите! Терзиев е правоверен украинец и фрапиращ некадърник! Не познавам човек, който да харесва това, в което се превърна София под нефелното управление на укро-петроханеца Васил.

Този тип, вместо да дава показания и да обяснява какво са правили с Калушев в хижата, вчера се изтъпанил и чете от някакви листчета реч за единство, по случай деня на Независимостта. Какво още трябва да се случи? Да постави статуя на Калушев върху постамента на Паметника на Съветската армия, на мястото на ансамбъла от фигури, които заедно със съпартийците си нарязаха с флекс абсолютно незаконно? Това ли чакаме!

Оставка! Стига му толкова!"