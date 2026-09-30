Мирчев: В пловдивското убийство има всички индикации за възможен наркотрафик

В пловдивското убийство има всички индикации и за замесен наркотрафик, коментира Ивайло Мирчев от „Демократична България".

На въпрос, свързан с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, депутатът от ДБ отговори, че има ясна индикация, „тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и г-н Петлешков“. Тази теза трябва да бъде внимателно анализирана, каза той и допълни, че едновременно с това има и всички индикации за възможен замесен наркотрафик и всички произтичащи от това действия на различни лица от сенчестия бизнес, каза Мирчев.

"Демократична България" ще подаде сигнал до Националната агенция по приходите (НАП) за имотната империя на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България" и депутат от парламентарната група на „Демократична България" (ДБ) Божидар Божанов.

Според Божанов от многократни публикации на BIRD и други издания става известно, че със Сарафов и неговото семейство са свързани доста имоти. Има сигнали за фиктивно назначаване на хора от неговото семейство на високи заплати към някои дружества, каза Божанов и допълни, че всичко това е обективирано в некраткия сигнал, който изпращат към НАП, за да проверят Сарафов откъде има тези пари.

Досъдебното производство по темата беше прекратено, но смятаме че НАП трябва да разгледа това, за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които със съдебната власт се злоупотребява, допълни Божанов.

Ивайло Мирчев от ДБ каза също, че от парламентарната група са внесли промени в Закона за виното и спиртните напитки. В последните дни стана ясно, че финансовият министър държи хората да не могат да си подаряват ракия, каза Мирчев. Според тези промени ще има свобода за хората, ще могат да произвеждат и продават, когато е в малки количества и има сертификат за произход, обясни Ивайло Мирчев.