IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Млада жена е екзекутирана в Иран за убийството на съпруга си

28-годишната жена е била обвинена, че го е убила с хапчета

27.05.2026 | 08:30 ч. Обновена: 27.05.2026 | 08:52 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 28 години е била екзекутирана в Иран за убийството на съпруга си, съобщиха правозащитни активисти, цитирани от ДПА.

Жената е била обесена в централния затвор в северозападния град Ардабил, съобщи вчера базираната в Норвегия правозащитна организация "Иран хюман райтс".

Смъртната присъда е била изпълнена в съответствие с ислямското право в Иран, което позволява на семейството на жертвата на убийство да потърси отмъщение.

Жената беше обвинена, че е убила съпруга си с хапчета, съобщи "Иран хюман райтс". По време на ареста си тя е била бременна.

Според информациите детето се е родило в затвора. В завещанието си тя е посочила, че майка ѝ трябва да отгледа детето, което сега е на две години.

Според правозащитни активисти това е шестата публично известна екзекуция на жена през тази година.

Свързани статии

Правозащитни организации от години критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в Иран и обвиняват властите в Ислямската република, че използват екзекуциите като средство за сплашване.

"Амнести Интернешънъл" твърди, че миналата година в Иран са екзекутирани най-малко 2159 души – най-голямото число, регистрирано от 1981 г. насам.     
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Иран екзекуция млада жена
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem