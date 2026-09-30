Убийството на Илиян Филипов влезе в световните медии

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов, собственик на футболния клуб „Ботев“ Пловдив, привлече вниманието на редица чуждестранни медии. Световната агенция Ройтерс, гръцкото издание Proto Thema, румънските BZI и Stiripesurse, както и британското Inside World Football отразиха смъртта му и припомниха ролята му в бизнеса и футбола.

Ройтерс определи Филипов като „известен български бизнесмен и президент на футболен клуб от елитното първенство“. Агенцията допълва, че той е собственик на една от най-големите транспортни и логистични компании в България - ПИМК.

Гръцката медия Proto Thema пише, че Филипов е „един от най-влиятелните представители на транспортния и строителния сектор в България“. „Той има силно присъствие и във футбола“, допълва изданието.

Румънското издание BZI определя убийството като „екзекуция в мафиотски стил“. Медията обръща внимание и на публичната активност на Филипов в часовете преди смъртта му. Според публикацията той е влязъл в остър спор с президента на „Славия“ Венцеслав Стефанов, като го е призовал да обърне внимание на собствения си клуб, преди да коментира ситуацията в „Ботев” Пловдив.

BZI допълва, че на 29 септември Филипов е публикувал последното си публично послание. В него той е призовал за подкрепа към българския национален отбор преди мача с Естония.

На публичните изяви на Филипов през последните седмици обръща внимание и румънското издание Stiripesurse. То пише, че в българската спортна преса той често е бил представян като „финансовия благодетел“ на „Ботев“ Пловдив. Според медията през последните седмици Филипов е направил редица публични изяви, свързани със ситуацията в клуба и българския футбол.

Британското Inside World Football посочва и кога е станало убийството. Изданието пише, че „смъртоносният инцидент е станал около 1 ч. през нощта пред дома на бизнесмена“, малко след като той е присъствал на мача от Лигата на нациите между България и Естония на стадион „Христо Ботев“.

От прокуратурата потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие. Смъртта на Филипов е настъпила в резултат на огнестрелна рана.

Убийството е станало около 1:00 часа през нощта на територията на имот, притежаван от Илиян Филипов. Разследващите не дадоха повече подробности за конкретния механизъм на престъплението, тъй като досъдебното производство е в съвсем начален етап.

На място са били представители на Окръжната прокуратура – Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“, ДАНС и Областната дирекция на МВР – Пловдив. Сформиран е щаб, а полицията е предприела заградителни мероприятия непосредствено след подаването на сигнала на телефон 112.