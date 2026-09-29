Американец уби съпругата си и след това се застреля

Мъж и жена, за които се смята, че са съпрузи, са открити мъртви в дом в Санта Моника, Калифорния. Според първоначалната версия на полицията мъжът е застрелял съпругата си, след което е сложил край на живота си, пише People.

Служители на реда пристигнали на адрес в района на Pico Boulevard в събота, 26 септември, след сигнал за проверка на състоянието на обитателите.

Вътре открили телата на двама възрастни - мъж и жена. Случаят веднага бил поет от разследващи, които започнали да изясняват обстоятелствата около смъртта им.

По данни на полицията около 6:42 ч. сутринта съпругът предполагаемо прострелял смъртоносно жена си, а след това се самоубил. На мястото е открито и огнестрелно оръжие.

От полицията подчертават, че става дума за изолиран случай и няма опасност за хората в района.

Самоличността на двамата все още не е обявена официално. Имената им ще бъдат съобщени след окончателното им идентифициране от съдебния лекар на окръг Лос Анджелис и след като бъдат уведомени близките им.