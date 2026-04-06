"Силата на Бога": Думите на сваления пилот, който накраха Тръмп да премисли

В събота вечерта летец с F-15, блокиран в Иран, беше спасен, но съобщение, което той предаде по радиото, накара Тръмп да премисли дали американските ворнни не са примамени в капан.

Неидентифицираният летец, когото президентът Доналд Тръмп определи като "смел воин“, попадна в капан зад вражеските линии, след като изтребителят му беше свален над отдалечен район на Иран в петък.

Пилотът, който беше с него, катапултира безопасно самолета и беше спасен от два военни хеликоптера същия ден, но летецът остана в неизвестност близо 48 часа, докато се криеше в планинска цепнатина, само с пистолет, за да се защити.

В интервю за Axios, Тръмп каза, че след катапултирането си от изтребителя, летецът е предал необичайно съобщение, което е предизвикало подозрение. Съобщението гласяло: "Силата на Бога“.

"Това, което каза по радиото, звучеше като нещо, което би казал мюсюлманин", каза в интервюто си Тръмп по повод думите на пилота.

Той добави, че американските служители смятат, че летецът може да е бил заловен от Иран и че те "изпращат фалшиви сигнали“, за да създадат капан.

Служител на американското министерство на отбраната, който е разговарял с Axios, потвърди версията на президента, но коригира точната фраза, казана от летеца, на "Бог е добър“.

Други военни, които познават летеца, също казаха, че той е бил религиозен човек и че би имало смисъл да каже това, отбеляза Тръмп по време на интервюто.

Служителят на отбраната, който разговаря с Axios, добави: "В началото не беше напълно ясно, но ние се придържахме към него и потвърдихме, че е жив и не е заловен. А тези, които го познаваха, казаха, че е религиозен".

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди безопасното възстановяване на пилота и летеца на F-15 в неделя следобед и обеща да продължи да нанася удари по Иран.

"На 4 април американските сили успешно завършиха спасяването на двама американски военнослужещи от Иран, след като техният изтребител F-15E беше свален на 2 април по време на бойна мисия“, написа CENTCOM в социалната мрежа X.

"Военнослужещите бяха безопасно възстановени по време на отделни мисии за търсене и спасяване. Ударите на САЩ в Иран продължават, тъй като силите на Централното командване на САЩ разрушават способността на иранския режим да проектира власт отвъд границите си", се казва в съобщението.

Пред Axios Тръмп каза, че F-15 е свален от ракета, изстреляна от ръчна система, както и че иранските военни "са имали късмет“.

След катастрофата иранските военни сили обявиха награда от 60 000 долара за главата на летеца, което накара иранските бойци да го издирват в планините.

Той успя да се измъкне от иранците в продължение на близо два дни, като се изкачи на висока, тясна планина, докато американски дронове MQ-9 Reaper кръжаха над него, изстрелвайки ракети по иранските сили, когато се приближиха твърде близо до него.

"Хиляди от тези диваци го преследваха. Дори населението го търсеше. Те предлагаха на хората бонус, ако го заловят", каза президентът.

Агенти на ЦРУ са подхвърлили фалшива информация, че летецът вече е бил спасен и изгонен от Иран, съобщи The New York Times. Стратегията успешно е отклонила вниманието от действителното му местоположение.

Американски военни служители са успели да определят местоположението на летеца, използвайки "бипкаща информация“, добави Тръмп.

Около 200 войници от специалните части са участвали във високорисковата операция за спасяване на летеца зад вражеските линии.

По време на операцията избухна престрелка между американските сили и местните милиции, тъй като два транспортни самолета и един хеликоптер заседнаха в калта и не можаха да излетят, оставяйки още военни блокирани.

Докато бойците на Басидж се приближаваха до неуспешното място за спасяване, още три транспортни самолета бяха изпратени, за да евакуират сваления летец и спасителната група. Те бяха евакуирани под огъня на настъпващите иранци.

Американските сили са се измъкнали, а спасителен самолет е откарал ранения летец в Кувейт за медицинско лечение. Нямаше жертви от страна на американците.

При напускането си американските войски бяха принудени да "взривят“ собствените си ударени самолети и хеликоптери, за да предотвратят попадането им в ръцете на иранските военни.

Това беше ход, който вероятно щеше да струва милиони долари на американските военни и показа спешната необходимост американските сили да се евакуират под изключителен натиск.

Тръмп рекламира операцията, наричайки я "една от най-дръзките операции за търсене и спасяване в историята на САЩ“.

Президентът сподели и нецензурна публикация, заплашваща Иран, докато войната бушува.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста, всичко това в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада - само гледайте! Слава на Аллах", написа Тръмп в социалната мрежа.

Последната заплаха на президента идва само дни след като американско-израелски въздушни удари разрушиха най-високия мост на Иран, убивайки осем души.

Мостът B1, който свързва столицата на Иран със западния град Карадж, беше обект на две вълни от удари в четвъртък, след като Тръмп заяви, че ще бомбардира Техеран "обратно в каменната ера“.

Втората атака срещу 136-метровата конструкция е извършена, докато спасителните сили са били на мястото на инцидента и са помагали на най-малко 95 ранени, твърдят иранските държавни медии.

Сега Тръмп заяви, че иранските електроцентрали ще бъдат бомбардирани следващо, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново.

Тесният и жизненоважен воден път, който се използва като маршрут за големи кораби, е затворен от началото на войната на 28 февруари, като Иран обещава да блокира преминаването на "вражески“ кораби оттогава.