BGONAIR Live Новини Днес | 64

Русия се превръща в Северна Корея

Предпоследна е по свобода на интернета

06.04.2026 | 14:14 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Русия е класирана сред най-лошите страни в света по отношение на свободата на интернет, според класация, съставена от Cloudwards. Москва събра само 4 точки от 100, заемайки предпоследното място. Само Северна Корея е под Русия с нула точки.

Подобни показатели има в Иран, Китай и Пакистан.

Класацията взима предвид възможността за свободно изразяване на политически и граждански мнения в интернет, както и достъпността на VPN услуги, торент сайтове и съдържание за възрастни. Русия не беше призната за "напълно свободна" в нито една от категориите.

В страната основните международни интернет платформи, включително социални мрежи (YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok), приложения за съобщения (WhatsApp и Telegram) и независими медии, са систематично блокирани или ограничени, подчертава проучването.

В същото време Русия беше посочена като страна с едни от най-суровите мерки срещу VPN услугите. Единственото нещо, което я отличава от Северна Корея е, че достъпът до интернет все още не е запазен за "само тези, които са най-близо до властта".

Най-високото ниво на интернет свобода е регистрирано от 11 държави, които са получили 92 точки от 100. Сред тях са Белгия, Дания, Исландия, Нова Зеландия, Норвегия, Словакия и Финландия. Според проучването в тези страни няма ограничения за свободата на изразяване в интернет, достъпа до социални мрежи и VPN, но има проблеми с торент ресурсите.

