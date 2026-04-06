Българската държава няма национална политика за спорта

Намаление на данък печалба до 35% при спонсорство на спортни дейности предвижда подготвена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Промяната е внесена от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

"Когато се предлага мярка, тя трябва да се структура по такъв начин, че да не разрушава другите елементи на обществената система. Корпоративният данък в България е много нисък - 10%. Цялостното предложение подсказва две неща - нашата страна вече не вижда механизъм за финансиране на спорта сериозно и търси ресурс, който така или иначе е малък, и да го пренасочи. Много трудно може да бъде убедено обществото, че ако взима 35% от данък печалба, от малкия корпоративен данък от 10%, и само 35% от него ще решат проблема", коментира икономистът доц. Косьо Стойчев в предаването "България сутрин".

"Българската държава не търси сериозно средства за спорт и няма национална политика. Данъкът е удържимо средство, което всички ние плащаме, за да може да се удовлетворяват държавни нужди според преценката на публичната администрация, съобразно приоритетите на държавата", допълни той.

По думите му не е нужно на този етап да правим данъчни облекчения за когото и да било, за да изпълним функцията на държавната политика.

"Българският спорт е типичният пример, в който различните видове спорт разполагат с различна финансова способност. Различна видимост има", каза доц. Стойчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че много населени места от четвърти-пети йерархичен ранг са получили финансиране на публична инфраструктура за спортни нужди - стадиони, като една част от тези стадиони нямат никакви спортни функции в момента.

"Това е тотал щета като възвръщаемост на капитала. Устойчивостта е тежко нарушена в тези проекти", подчерта доц. Стойчев.

Икономистът бе категоричен, че имаме необходимост от напълно нова концепция за преосмисляне на стратегическото регионално планиране на България.

"Българските региони категорично страдат от политическата структура на Република България, като я мултиплицират във времето и пространството. Децентрализацията е единственият механизъм тези процеси да започнат да бъдат смекчавани, не управлявани, до формирането на нова регионална култура", обясни той.

Доц. Стойчев отбеляза, че не бива да се стига до подаръци за бизнеса.

"Ние трудно контролираме свързаност на компании. Няма никакви гаранции, че една фирма, която е дарила средствата си чрез друга поставена фирма, не би могла да извлече средствата в друга посока. Това е един от основните рискове", предупреди икономистът.