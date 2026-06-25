Иран обвини НАТО в "съучастие" във войната на САЩ и Израел

Техеран обвини НАТО в "съучастие" във войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран, след като генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че европейските съюзници са подкрепили американската военна операция, предава AFP.

Иран реагира на думите на Рюте

Повод за реакцията на Техеран станаха критиките на американския президент Доналд Тръмп, че съюзниците не са подкрепили достатъчно войната срещу Иран. В отговор Рюте заяви пред Fox News, че редица държави от НАТО са предоставили свои военни бази за операцията "Епична ярост".

"Държава след държава, съюзник след съюзник предоставиха своите бази за операция "Епична ярост". Петстотин американски самолета излетяха от бази на САЩ в Италия в подкрепа на операцията", посочи Рюте.

Той допълни, че по време на конфликта Румъния е ограничила гражданските полети, за да могат летищата ѝ да бъдат използвани от самолети за въздушно зареждане.

Иран: Това е признание за незаконна агресия

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи осъди думите на генералния секретар на НАТО като признание за "активно съучастие" в "незаконната война".

"Това е ясно и уличаващо признание за активното съучастие на НАТО в незаконна агресивна война срещу суверенна държава - член на ООН", написа Багаеи в социалната мрежа X.

Той обвини Алианса в "явно нарушение на основополагащите норми на международното право и основните принципи на Устава на ООН".

Италия се разграничи от изказването

Вторият мандат на Доналд Тръмп е белязан от напрежение със съюзниците от НАТО, част от които поставят под съмнение необходимостта от конфликта в Близкия изток. Американският президент заяви пред Рюте, че е "разочарован" от държавите членки на Алианса, които не са подкрепили военните действия срещу Иран.

Междувременно Италия побърза да се разграничи от изявленията на Рюте. Италианското министерство на отбраната заяви, че думите му създават "напълно подвеждащо впечатление", защото смесват различните видове разрешени полети.

Според Рим Италия е позволила единствено "технически и логистични" полети на американските сили по време на операция "Епична ярост" в рамките на действащите двустранни споразумения със САЩ, пише БГНЕС.