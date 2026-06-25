Рюте опита да смекчи гнева на Тръмп към НАТО, но успя ли?

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да разсее напрежението по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом. За целта той съчета похвали към американския лидер с умерено противопоставяне, като подчерта, че примерите за отказ на съюзници да подкрепят американските действия срещу Иран са "единични случаи", съобщава Reuters.

Рюте е във Вашингтон в опит да намали напрежението около войната с Иран и предупрежденията на САЩ за евентуално изтегляне на американски войски от Европа. Посещението му идва преди ключовата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли.

Рюте защити съюзниците пред Тръмп

Тръмп, който от години е критичен към НАТО и неведнъж е наричал алианса "хартиен тигър", е недоволен от нежеланието на съюзниците да подкрепят САЩ в конфликта в Близкия изток или да съдействат за отварянето на Ормузкия проток. Стратегическият морски път беше затворен, след като американско-израелската атака срещу Иран на 28 февруари доведе до ескалация на напрежението.

По време на разговора в Овалния кабинет Рюте показа хартиени диаграми, с които илюстрира увеличението на разходите за отбрана на страните членки на НАТО, откакто Тръмп за първи път встъпи в длъжност през 2017 г. Генералният секретар изтъкна още, че хиляди американски военни самолети са излитали от бази в Европа по време на войната, което според него е доказателство за подкрепата на европейските съюзници.

"Знам, че е имало единични случаи, от които сте наистина разочаровани, но като цяло вашите европейски съюзници са били до вас", заяви Рюте.

Тръмп: Не се нуждаехме от помощ

Думите му обаче не изглеждаха напълно убедителни за Тръмп, макар американският президент да похвали усилията на генералния секретар.

"Наистина сте свършили добра работа и мисля, че ако някои друг беше на това място (генерален секретар на НАТО), днес дори нямаше да се срещаме, за да бъде честен с вас, защото бяхме разочаровани. Изобщо не се нуждаехме от помощ по този въпрос", заяви Тръмп.

Растящо напрежение между Вашингтон и НАТО

След завръщането на Тръмп в Белия дом след изборите през ноември 2024 г. една от основните задачи на Рюте е да овладява напрежението между американския президент и алианса. Сред спорните теми са както войната в Близкия изток, така и натискът на Тръмп за придобиването на Гренландия.

Отношенията между Вашингтон и НАТО се изостриха през последните месеци. След като съюзниците отказаха да подкрепят военната кампания на Тръмп срещу Иран, започната без предварителни консултации с партньорите, американският президент открито постави под въпрос ангажимента на САЩ към договора за колективна отбрана на НАТО и заяви, че обмисля страната да напусне алианса.