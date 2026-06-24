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Невзоров засега остава без обвинение

24.06.2026 | 01:00 ч. 2

 

Засега няма доказателства, на базата на които да бъде повдигнато обвинение на украинския бизнесмен Олег Невзоров, съобщават от Районната и Окръжната прокуратура. Той е разпитван по всички производства, но като свидетел. Прокуратурата във Варна посочва, че работата по случая тече активно. Украинският бизнесмен Олег Невзоров остава свободен гражданин. Той се завърна във Варна след седмици в неизвестност и много въпросителни около компанията му КУБ и "незаконния град".

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