Ако се вярва на поверията и поличбите, Аржентина ще бъде отново световен шампион по футбол.

Винаги, когато Нигерия изпуска мондиал, страна отборът триумфира на най-големия форум на планетата.

Така е при първата титла на Аржентина през 1978 г. През 1986 г. Нигерия отново пропуска първенството, а след финала Диего Марадона вдига купата. На миналото първенство една от най-силните африкански нации, отново не се класира, а накрая Лео Меси триумфира.

На задаващото се световно в САЩ, Америка и Канада, Нигерия отново няма да я има. А това веднага даде на всички западни медии да заподозрат, че Аржентина пак ще спечели, защото поличбата да се случи това хич не е малка. Ако това наистина се случи, то южноамериканците ще се превърнат в третата страна, която успя да спечели поред два мондиала след Италия (1934 и 1938 г.) и Бразилия (1958 и 1962 г.)