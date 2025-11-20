IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

В най-великите футболни моменти: Betano е навсякъде

Марката е неразделна част от емоцията, която събира спортните фенове

20.11.2025 | 11:41 ч. Обновена: 20.11.2025 | 11:44 ч.
В най-великите футболни моменти: Betano е навсякъде

От футуристичната Allianz Arena в Мюнхен до легендарния Estadio Monumental в Буенос Айрес; от националните първенства до най-престижните световни надпревари – „оранжевият отпечатък“ на Betano се усеща навсякъде. 

Марката за онлайн залагания и игри, собственост на Kaizen Gaming, се е превърнала в неразделна част от спорта. Компанията изгражда партньорства с водещи клубове, федерации и турнири, допринасяйки за развитието им както на местно, така и на международно ниво.

Партньорства с най-големите клубове в Германия, Аржентина, Бразилия и по света 

През последните месеци бяха подписани редица стратегически споразумения с футболни гиганти. През май компанията стана основен партньор на легендарния River Plate – едно от най-престижните имена в световния футбол. Това партньорство засили присъствието в Аржентина, където брандът вече е и титулярен спонсор на Torneo Betano. 

Наскоро Betano подписа и тригодишно официално партньорство с гиганта на немския футбол, 34-кратния шампион на Германия и шесткратен шампион на Европа, ФК Байерн Мюнхен. Освен това,  дебютира и в датския футбол като основен партньор на Brøndby IF.

В Бразилия Betano затвърди позицията си като водещ бранд в страната, с ключови партньорства като титулярното спонсорство на Brasileirão Betano (Висшата лига на бразилския футбол) и Copa Betano do Brasil ( Купата на Бразилия). Присъствието на марката се засили и чрез ново партньорство с Clube de Regatas do Flamengo, най-популярният клуб в Бразилия с над 45 милиона фенове. Това е най-голямото спонсорство в историята на бразилския футбол, обхващащо както мъжкия, така и женския отбор, както и олимпийските спортове на клуба – баскетбол и волейбол. 

Betano е първият бранд за спортни залози, станал официален спонсор на международни първенства като UEFA EURO 2024™, FIFA World Cup Qatar 2022™ и CONMEBOL Copa América 2024™. Това лято донесе още една премиера в индустрията, тъй като марката стана и официален партньор на дебютното издание на FIFA Club World Cup 2025™ за Южна Америка и Европа.

1
 
Betano продължава да бъде водещ партньор на редица елитни европейски клубове. Наскоро беше обявено продължаване на партньорството със  Sporting CP до 2029 г., а компанията остава и ключов партньор на FC Porto и SL Benfica. Брандът присъства и в Чехия и Румъния чрез партньорства със Sparta Praha и FCSB, както и като титулярен спонсор на Cupa României Betano, а в Англия е основен и партньор за предната част на тениските на Aston Villa FC.

Женският футбол – нов фокус с голям потенциал

Betano активно подкрепя и развитието на женския футбол. Освен че вече четири години е титулярен спонсор на Supercopa Feminina Betano в Бразилия, брандът подпомага и женския отбор на Flamengo. Марката е официален партньор на CONMEBOL Copa América Femenina 2025™ и на новата CONMEBOL Liga de Naciones Femenina™, квалификационен турнир за FIFA Women’s World Cup 2027™.

2

Силно присъствие на футболната сцена в Европа

Като част от своето тригодишно партньорство с УЕФА, Betano е официален глобален спонсор на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите до сезон 2026/2027 включително.

Тази година определено бе незабравима за всички фенове, които станаха свидетели на вълнуващи мачове и спиращи дъха моменти в двете най-престижни футболни първенства на Стария континент. 

В чест на спонсорството, през сезон 2024/2025 бяха организира поредица от събития, които дадоха възможност на феновете да видят отблизо трофеите на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите, да се снимат с тях и да се срещнат с любимите си играчи и отбори. 

3
 
В София трофеите бяха представени за първи път, като събитието на Betano предизвика истински фурор сред спортните фенове. Присъстващите видяха на живо футболната легенда Красимир Балъков и една от най-обичаните звезди на поп-фолка Галена. Специален гост беше посланикът на УЕФА и легендарен италиански футболист – Джанлуиджи Буфон, който се срещна с 3,500 български почитатели. 

4
 
Събития по представянето на трофеите бяха организирани и в други европейски държави, като Португалия, Румъния и Германия, като събраха хиляди фенове, обединени от една обща страст – футбола.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem