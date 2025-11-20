Руско военно подразделение организира зловещ конкурс с убити украински пленници

Руски войник с размазано лице позира пред телата на трима украински войници, които лежат с ръце до главата, с лицето надолу, в локва кръв, пише испанският El Pais. Снимката, разпространена от руската единица Русич в канала си в Telegram, е придружена от обява за конкурс:

„Първите трима души, които изпратят снимка с пленници, които са били явно изтрити от съществуването, ще получат награда в криптовалута“.

Това е поредното военно престъпление в безмилостната война, която Кремъл нарича „специална военна операция“. Този път обаче това предизвика състезание, в което се включиха и украинските сили.

Снимката беше разпространена за първи път от други руски ултранационалистически канали миналата седмица. След това боец от Руският доброволчески корпус, единица, която подкрепя Украйна и се бори срещу Кремъл, я видя и разпространи в профила си в Instagram, призовавайки за отмъщение. "Русич" видя публикациите му и превърна тази спирала в кърваво състезание с награди.

Войникът сподели в следващите си истории няколко снимки, които му бяха изпратени от други украински военни, позиращи с телата на убити руски бойци. В друго видео войник стреля в главата на вече мъртъв руснак в средата на гората, до него има надпис: „Да живее смъртта“.

Според независимия новинарски канал Sota, Руският доброволчески корпус заяви, че официалната му позиция е „да не се пипат пленниците“, а предизвикателството, отправено от Славиан, означава само „да се правят снимки с мъртви войници“. Това е крайност, която не може да бъде потвърдена.

Думите на Славиан бяха перифразирани от Русич няколко дни по-късно.

„Вземете пример. Ето така се снима победоносна армия, а не загубила“, отговори му през уикенда единицата, като обяви конкурса си.

Това не е първият път, когато подразделението предлага екзекутирането на военнопленници. В началото на инвазията през 2022 г., когато станаха известни първите размени на капитулирали войници между Москва и Киев, подразделението публикува наръчник, озаглавен „Инструкции за елиминиране на военнопленници от въоръжените сили на Украйна“.

В документа се препоръчваше да не се уведомяват войниците от други руски роти за екзекуциите. „Ако е било съобщено, тогава съобщете, че врагът е ранен и може да умре“, съветваха те.

Екзекуциите обаче не са изключение

През 2024 г. Украйна осъди вълна от убийства на свои военнопленници. А руският президент Владимир Путин позира преди година с флага на 155-та морска пехотна бригада по време на традиционната си годишна среща с медиите и гражданите. Именно тази единица беше обвинена, че е набивала на кол отсечените глави на украински войници.

Според разказите на някои руски ветерани пред този вестник, снайперистите и пилотите на дронове са обикновено най-опасните за противниците си, когато се предават. Убийствата им, показани на видеоклипове, варират от изстрел от близко разстояние до обезглавяване. „Фронтът е ужасен. Шокът прави невъзможно за някои да се държат по човешки. Човек, който преживява това, не може да бъде нормален след войната, нито в една, нито в друга страна“, каза преди няколко месеца руски командир.

Женевската конвенция за третирането на военнопленниците, подписана от Русия и Украйна, изрично отхвърля екзекутирането на капитулирали войници.

„Забраняват се, по всяко време и на всяко място, посегателствата срещу живота и телесната цялост, особено убийството във всичките му форми, осакатяването, жестокото отношение, изтезанията и мъченията“, се посочва в член 3 на документа, който е стълб на международното право.

Във всеки случай, Кремъл и Киев, а не Русич или друга конкретна единица, са крайните отговорни за тези военни престъпления.

„Военнопленниците са в ръцете на вражеската сила, а не на лицата или войските, които са ги пленили. Независимо от индивидуалните отговорности, които могат да съществуват, държавата, която ги държи, е отговорна за отношението към тях“, подчертава Женевската конвенция.

Освен това документът предвижда, че ако воюващата сила не може да гарантира защитата на военнопленниците, тя трябва да повери тяхната безопасност на неутрална държава или на организации като Червения кръст.

Русич, която днес е част от руските въоръжени сили, е била част от наемническата компания „Вагнер“. Групата е известна с това, че не крие своята крайнодясна идеология. Нейният лидер Алексей Милчаков заяви, че е нацист в интервю, дадено през 2014 г. за медията „Спутник и Погром“, а символът ѝ е Коловрат, руна, подобна на осемлъчна свастика, популяризирана от един от бащите на славянското неоязычество в Русия, Алексей Доброволски. Военният емблема се допълва от белите, жълтите и черните цветове на руското имперско знаме.

Руският доброволчески корпус е основано от изгнаници с цел да свалят Кремъл. Неговият лидер е Денис Капустин, наричан още Денис Никитин, боец по бойни изкуства, който е свързан с крайнодесни групи в Европа и на когото Германия е забранила достъп до Шенгенското пространство.