От мъка по починалия ѝ 72-годишен съпруг: Жена на 27 г. уби децата си и се опита да скочи от балкона

"Разтроена до пречупване" майка убила двете си малки момчета дни след смъртта на десетилетия по-възрастния си съпруг, който бил победен от рака — после опитала да се хвърли от балкона, за да "се съберат отново в Рая".

27-годишната Ванеса Колияс плачеше в съда в понеделник, 17 ноември, докато се признаваше за виновна за убийството на синовете си — петгодишния Янис и четиригодишния Димитри — през декември 2023 г., само девет дни след смъртта на съпруга й, 72-годишния Коста, който изгубил битката с агресивна форма левкемия и сепсис на 1 декември 2023 г., съобщават New York Post и Toronto Star.

Тя притиснала ръцете си върху устата и носа им, докато им пеела "You Are My Sunshine", а след това скочила от балкона на жилището им в Торонто, вярвайки, че така и тя ще умре и ще се "съберат отново". Полицията открива телата на двете момчета пред включен телевизор с детско предаване. До тях били подредени дрехи за погребението им, снимка на баща им и кръст.

Майката оцелява след падането — но остава парализирана от кръста надолу.

Първоначално е обвинена в предумишлено убийство, но обвиненията са понижени до убийство от втора степен, след като става ясно, че смъртта на съпруга й я е хвърлила в тежък психически срив.

Пред психиатър Колияс казала, че е „пречупена, напълно сама и неспособна да си представи живот без съпруга си — и че е искала всички да бъдат отново заедно в Рая“.

„Част от мен винаги ще се пита защо никога не казах, че имам нужда от помощ. Стоя пред вас все още като този пречупен човек, който има нужда някой да помогне да събере парчетата", каза тя разплакана по време на виртуалното си участие от затвора. „Моите бебета… обичам ви повече от всичко.. Благодаря ви, че ми показахте какво е истинска любов. Винаги ще бъдете най-любимата част от мен. Толкова съм благодарна, че можах да бъда ваша майка. Най-трудното нещо, което някога ще правя, е да се науча да съм добре тук… без вас“, плачеше тя.

Въпреки по-ниското обвинение, Колияс получи доживотна присъда, като няма право на условно освобождаване най-малко 18 години.

Според съдебните документи тя признала, че е знаела, че постъпва неправилно — но се надява хората да разберат, че "намерението й било да спаси синовете си и да бъде със съпруга си, за да са всички заедно".

Съпругът й умира на 1 декември, а тя убива момчетата на 10 декември. Пред съда казва, че през последните месеци е била напълно изтощена — денонощно се е грижила за съпруга си, докато "го гледала как бавно умира пред очите ѝ".

А след смъртта му, когато оставила сама с две деца, казва: "Пречупих се. Не можех повече."