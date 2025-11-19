Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи територия и да намали армията си

Украйна е получила ново мирното предложение от Съединените щати, което изисква Киев да отстъпи контролираните от Русия територии и да намали размера на армията си с повече от половина.

Това съобщи пред АФП високопоставен служител, запознат с предложението.

Планът изглежда повтаря максималистичните условия на Русия – изисквания, които Украйна последователно отхвърля като равносилни на капитулация.

Проектът предвижда „признаване на Крим и други региони, които руснаците са превзели“ и „намаляване на армията до 400 000 души“, заяви източникът.

Планът предвижда също Украйна да се откаже от всички оръжия с голям обсег.

„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е идея на Тръмп“ или „на неговото обкръжение“, каза представителят.

Според източника „не е ясно“ какво се очаква да направи Русия в замяна.

Американското издание Axios по-рано съобщи, че Москва и Вашингтон работят по таен план за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Кремъл отказа да коментира информацията, а по-късно заяви, че няма нищо ново в напредъка по мирното споразумение.

Русия в момента окупира около една пета от територията на Украйна, голяма част от която е опустошена от боевете.

Москва многократно е изисквала да запази окупираните територии в южната и източната част на Украйна и Киев да ѝ отстъпи още повече земя.

През 2022 г. Москва анексира четири украински области – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон – въпреки че не упражнява пълен контрол над тях.

Русия анексира и Кримския полуостров от Украйна през 2014 г. и оттогава го контролира напълно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да използва отношенията си с руския лидер Владимир Путин, за да сложи край на войната, но досега не е постигнал напредък.

От началото на втория си мандат позицията на Тръмп относно войната в Украйна се променя драстично.