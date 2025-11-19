Германските генерали в шок: Тръмп иска Берлин да поеме контрола над НАТО за Европа

Съединените щати биха искали Германия да поеме командването на силите на НАТО в Европа, заяви пратеникът на президента Доналд Тръмп в алианса.

В забележки, които предизвикаха шок у германски генерал от НАТО, седнал до него, Матю Уитакър заяви, че дългосрочната „желана цел“ на Вашингтон е Берлин да назначи върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (Saceur), тъй като Европа поема повече отговорност за собствената си отбрана.

Saceur неизменно е бил ръководен от четиризвезден американски генерал през цялата история на алианса, още откакто Дуайт Айзенхауер е първият командир, поел тази роля през 1951 г.

Логиката винаги е била, че в случай на война командирът ще трябва да контролира масирано разполагане на американски сили, потенциално включително ядрени оръжия, и следователно ще изисква близки отношения с президента на САЩ и неговото пълно доверие.

Споразумението се разглежда и от много европейски столици като изключително важен символ на ангажимента на Америка да помогне за сигурността на своя континент.

Белият дом за първи път обмисляше прехвърлянето на ролята на Saceur на европейски генерал през пролетта, малко след като Тръмп се завърна на власт. Разбира се, че Тръмп е бил разубеден от идеята от висши републиканци в Конгреса, след като европейски дипломати са ги помолили да се намесят.

Уитакър, който е широко възприеман в Европа като ключов събеседник и силен атлантист, който се ползва с уважението на президента, обаче изложи концепцията публично на конференцията по сигурност в Берлин във вторник вечерта.

Тръмп хвали Германия

Посланикът на САЩ в НАТО заяви, че Тръмп напълно разбира важността на алианса и подкрепата на Вашингтон за централната му клауза за взаимна отбрана по член 5 остава „железен“. След това той обсипа с похвали Германия за това, че е помогнала за постигането на новата цел на НАТО съюзниците да харчат 3,5% от БВП си за въоръжените сили и още 1,5% за по-широки елементи на сигурността, както и за изготвянето на план за постигане на тази цел до 2029 г.

Уитакър приветства Берлин като „ясен пример“, който другите съюзници да следват, и ги призова да „се активизират“ и да последват германците в „укрепването на възпиращия капацитет на алианса и... подкрепата за Украйна“.

На въпроса дали една военно по-силна Европа би причинила някакви усложнения за САЩ, той отговори:

„Очаквам с нетърпение деня, в който Германия ще дойде в Съединените щати и ще каже: „Готови сме да поемем поста на върховен главнокомандващ на съюзническите сили“. Мисля, че сме далеч от това, но очаквам с нетърпение тези дискусии. Може би след 15 години, може би по-рано, ще проведем дискусия, в която Европа ще каже, че е готова да поеме истинското лидерство, което Съединените щати са демонстрирали през последните 76 години от основаването на НАТО.“

В отговор генерал-лейтенант Волфганг Виен, представител на Германия във военния комитет на НАТО, заяви, че е „малко изненадан“ от предложението.

„Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа като американски четиризвезден [генерал] е много, много важна позиция, не само в политически план“, каза Виен. „Той има възможността да докладва директно на президента на Съединените щати и има по-важни неща за вършене в Европа. Ние, германците, сме нетърпеливи да направим повече. Ще поемем различни нови позиции... във водещи роли, но трябва да помислим два пъти за неговата позиция.“

В по-широк смисъл, Уитакър се опита да внесе увереност относно ангажираността на САЩ в Европа след серия от противоречиви коментари на Тръмп относно неговия поглед върху НАТО и Член 5, заявявайки, че „няма никаква неяснота между нас“ по най-важните въпроси.

„Президентът Тръмп със сигурност разбира важността на този съюз и нашето партньорство с нашите съюзници от НАТО. Той просто очаква много повече, отколкото вероятно повечето президенти някога са очаквали“, допълни той.

Той също така прогнозира, че превъоръжаването ще доведе до индустриален ренесанс в Европа през следващите десет до петнадесет години, но добави, че е „загрижен“, че прекратяването на огъня между Украйна и Русия може да накара европейците да загубят чувството си за неотложност относно възстановяването на въоръжените си сили.

„Ще трябва да продължим да инвестираме в способности през следващото десетилетие“, каза Уитакър. „Алиансът НАТО ще изглежда съвсем различно в крайна сметка след десет години, ако успеем да изпълним този план. Това също така позволява на Съединените щати и американските данъкоплатци вече да не носят тежестта на трансатлантическата сигурност. Това е важно. Една от политическите реалности на ситуацията е, че заварчик в моя роден щат Айова [би] плащал данъци, за да защитава Европа през последните 76 години.“

Уитакър също така посочи няколко пропуски във военните способности на Европа, включително разузнаване и рекогносциране, мащабни пехотни формирования и способността за придвижване на войски и тяхното оборудване в континентален мащаб при криза.

„Съединените щати разполагат с много възможности за [военен въздушен транспорт], които вероятно в момента не са налични тук, в Европа“, каза той. „Бях в Румъния миналата седмица и наблюдавах учение. Част от това учение беше придвижването на около хиляда френски войници от Франция до Румъния. Имаше много научени поуки, много предизвикателства, особено в мирно време, при преместването на войски от запад на изток.“

Виен също изрази разочарование от това, че Европа е била толкова бавна в проправянето на път през сложния гъсталак от закони, възпрепятстващи движението на военна техника между, а понякога дори и в рамките на нейните страни. Той също така каза, че трима неопределени съюзници блокират обмена на жизненоважна информация в главното европейско логистично командване на НАТО.

„Не е лесно да се разбере, че не можеш, като военен, да се придвижиш от Антверпен през Германия с цялото си оборудване и боеприпаси. Но това е против нашите разпоредби“, каза той.