Затопляне: БФ Борба покани състезателите на ЦСКА в подготовката на националите

В изпълнение на поетия ангажимент след срещата на 13 март 2026 г., ръководството на Българска федерация по борба изпрати официално писмо до СК по борба ЦСКА. Към него е приложена Годишната план-програма за подготовка на националния отбор по класическа борба – мъже за 2026 г., внесена в Министерство на младежта и спорта.

Документът очертава основните цели, задачи и етапи на централизирания тренировъчен процес, както и предстоящите лагер-сборове и участия в международни турнири и първенства през сезона.

Като част от този процес, федерацията отправя официална покана към националните състезатели на ЦСКА, сред които Семен Новиков и Кирил Милов, да се включат в заключителния етап от подготовката.

