Шампионска лига: Ливърпул разгроми Галата сарай, а Байерн - Аталанта

Ливърпул, Атлетико Мадрид и Байерн Мюнхен се класираха за четвъртфиналите на Шампионската лига след реваншите снощи. По-рано това направи и Барселона след разгромна победа над английския Нюкасъл със 7:2.

По този начин пет от осемте отбора, които бяха на този етап на турнира миналата година, отново го достигнаха – Пари Сен Жермен, Арсенал, Барселона, Байерн (Мюнхен) и Реал (Мадрид).

Байерн (Мюнхен) постигна втора победа над италианския Аталанта – този път с 4:1 и така върви към супер-сблъсък с Реал (Мадрид) с общ резултат 10:2. Два пъти се разписа Хари Кейн – макар да се наложи да пребива дузпа заради движение на вратаря Марко Спортиело преди изпълнението.

Ливърпул беше категоричен и спечели с 4:0 над "Галата сарай". „Червените“ можеха да вкарат поне още толкова, като Мохамед Салах пропусна дузпа при 1:0. Египетското крило вкара много красиво с фалцов удар и вече има 50 гола в Шампионската лига, превръщайки се в първия африканец с такава статистика.

Тотнъм успя да стигне до престижна победа над Атлетико (Мадрид), но крайното 3:2 нямаше как да заличи поражението им с 2:5 в първата среща.

Интрига имаше до 75-ата минута, когато Тотнъм водеше с 2:1. Но гол с глава на словашкия защитник Давид Ханцко, засякъл на първа греда центриране на Хулиан Алварес от ъглов удар, уби устрема им.

В крайна сметка Атлетико отива на четвъртфинал, където ще има изцяло испански сблъсък с Барселона.

Ето какво заявиха ключови фигури след двубоите. Голмайсторът на Ливърпул Доминик Собосай отбеляза победата над Галатасарай с думите, че отборът е показал „правилната посока". Нападателят Уго Екитике пък се възхити от Мохамед Салах, вкарал своя 50-и гол в турнира въпреки критиките за труден сезон.

В Барселона треньорът Ханзи Флик призна, че първото полувреме срещу Нюкасъл е било трудно, но бил доволен след крайното 7:2. От другата страна наставникът на „свраките" Еди Хау изрази съжаление заради допуснатата дузпа малко преди почивката, обърнала хода на мача.

Хари Кейн коментира убедителния успех на Байерн Мюнхен над Аталанта с общ резултат 10:2, подчертавайки, че отборът е подходил към мача със същото желание, както в първата среща.

БАРСЕЛОНА - Нюкасъл 7:2

(в първата среща 1:1, общ резултат 8:3)

1:0 Рафиня (6), 1:1 Антъни Еланга (15), 2:1 Марк Бернал (18), 2:2 Антъни Еланга (28), 3:2 Ламин Ямал (45+7-дузпа), 4:2 Фермин Лопес (51), 6:2 Роберт Левандовски (56, 61), 7:2 Рафиня (72)

ЛИВЪРПУЛ - Галатасарай 4:0

(в първата среща 0:1, общ резултат)

1:0 Доминик Собослай (25), 2:0 Юго Екетике (51), 3:0 Райън Гравенберх (53), 4:0 Мохамед Салах (63)

Тотнъм - АТЛЕТИКО МАДРИД 3:2

(в първата среща 2:5, общ резултат)

1:0 Рандал Коло Муани (30), 1:1 Хулиан Алварес (47), 2:1 Шави Симонс (52), 2:2 Давид Ханцко (75), 3:2 Шави Симонс (90-дузпа)

БАЙЕРН - Аталанта 4:1

(в първата среща 6:1, общ резултат)

2:0 Хари Кейн (25-дузпа, 54), 3:0 Ленарт Карл (56), 4:0 Луис Диас (70), 4:1 Лазар Самарджич (86)

ДВОЙКИ ЗА ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ

ПСЖ -Ливърпул

Реал (Мадрид) - Байерн

Барселона - Атлетико (Мадрид)

Спортинг (Лисабон) - Арсенал

* Мачовете са на 7/8 и 14/15 април 2026 г.