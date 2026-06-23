Мондиал 2026: Франция мина леко през Ирак

Франция победи леко Ирак с 3:0 в мач от Група I на Световното първенство по футбол, игран във Филаделфия. Срещата се забави с повече от два часа заради бурята и проливния дъжд.

Два гола за "петлите" вкара капитанът им Килиан Мбапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубоя с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата.

Нападателят на Реал Мадрид вече има и 16 попадения на финали на Световно първенство,

като по този показател изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него е единствено Меси с 18.

Последният гол за тима на Дидие Дешан бе на носителя на "Златната топка" Усман Дембеле. Така световният вицешампион от Катар се класира за 1/16-финалите на турнира, като в последния двубой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството.

Натискът на Франция започна още в първите минути на срещата. Първият удар на "петлите" бе дело на звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олизе, а след това именно той подаде на Мбапе, който

вкара първия гол с премерен удар с левия крак от границата на наказателното поле

в десния ъгъл на вратата на Базил Ахмед. Той вкара красивото попадение пред погледа на баща си Уилфрид, който бе на трибуните.

До края на първото полувреме не се случи нищо интересно, като Франция доминираше, а Ирак не успя да създаде сериозно положение пред вратата на Майк Менян.

По време на дългата почивка заради бурята във Филаделфия и двата тима трябваше да чакат много, за да се отводни теренът на стадиона във Филаделфия.

В 54-ата минута иракчаните направиха много груба грешка при изпълнение на аут. Защитникът Заид Тахсеен подаде на вратаря Ахмед, който не успя да спре топката, тя попадна в Усман Дембеле, който подаде без забавяне на Мбапе и голмайсторът на "петлите" вкара на празна врата - 2:0.

Четири минути по-късно Мбапе подаде на Олизе, който опита техничен прехвърлящ удар, а топката се отби в напречната греда.

Минута по-късно шут на Дембеле бе спасен от вратаря Ахмед, а при добавката Адриен Рабио стреля с глава покрай десния стълб на вратата на съперника.

В 60-ата минута като смяна за Ирак на терена се появи бившият защитник на Левски Ребин Сулака.

В 66-ата минута Олизе даде втората си асистенция в мача

с техничен външен фалц съм Демебеле, който вкара с плътен диагонален удар.

Второто полувреме не бе спирано за пауза за хидратация на футболистите, след като мачът бе спрян за повече от два часа заради бурята. В 76-ата минута Али Ах Хамади от Ирак получи хубав пас от Марко Фаржи, елиминира съперник, но стреля покрай левия стълб на вратата на Франция.

Малко по-късно Килиан Мбапе падна в наказателното поле на съперника, но не бе отсъдена дузпа.

В 90-ата минута Мбапе имаше чудесен шанс да оформи хеттрик, като бе изведен отляво, но плътният му шут завърши във външната страна на мрежата на вратата на Ирак.

В следващия мач Франция и Норвегия ще се сблъскат в пряк двубой за първото място в групата, а Ирак ще се опита да спечели първа точка на световните финали срещу тима на Сенегал.