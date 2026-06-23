Мондиал 2026: Блестящ Холанд донесе победа на Норвегия

Блестящият Холанд помогна на Норвегия да победи с 3:2 Сенегал на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мачът се от група "I" се игра на стадион "Мидоуландс" в Ийст Ръдърфорд, САЩ.

Първата част приключи при резултат 1:0. Попадението отбеляза Маркус Педерсен в 43-ата минута след груба грешка в защитата на африканците. Малко преди това Мартин Йодегор връхлетя върху неадресиран пас в наказателното поле и нанесе страхотен удар в средата на целта. Едуард Менди обаче го очакваше и направи страхотно спасяване. Малко след това Сенегал отговориха. Сенегал отговори с далечен удар на Ламин Камара, изсвистял на сантиметри от лявата греда. В добавеното време на това първо полувреме Ерлинг Холанд нацели дясната греда на Сенегал.

През втората част дойде времето на голмайстора на Норвегия

Той се разписа на 2 пъти в рамките на 10 минути. Първо в 48-ата минута след пас на Йодегор, а в 58-ата асистенцията бе на Патрик Берг. Така Холанд вече има поне по 2 гола в последните 6 мача за Норвегия. Той се е разписвал и във всеки един от последните 12 мача за своята родина. Общата му статистика за Норвегия е 59 попадения в 52 мача.

За Сенегал попаденията вкара Исмаила Сар. Той намали на 1:2 в 53-ата минута след пас на Садио Мане и след това оформи крайното 2:3 в добавеното време на срещата. Нападателят на Байерн (Мюнхен) Никълъс Джаксън даде асистенцията.

С успеха на Норвегия от тази група са ясни първите два тима,

които със сигурност продължават към елиминациите и това са Франция (6 точки) и Норвегия (6 точки) преди мача помежду им. Ирак (0 точки) и Сенегал (0 точки) ще си оспорват третото място.

Според историческата статистика на световни първенства, Холанд стана едва шестият играч, успял да отбележи повече от един гол във всеки от първите си два мача в турнира, присъединявайки се към списък, който включва видни имена в историята на планетарни шампионати като Гилермо Стабиле, Шандор Кочиш, Жуст Фонтен, Гжегож Лато и Хари Кейн.