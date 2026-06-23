Меси вече е голмайстор №1 на мондиалите, но Мбапе му диша във врата

Суперзвездата Лионел Меси записа ново историческо постижение, след като стана едноличен рекордьор по отбелязани голове на световни първенства.
Капитанът на Аржентина два гола срещу Австрия и има с 18 гола на мондиали, с което изпревари досегашния лидер Мирослав Клозе с 16 гола.
На Мондиал 2026 Меси има вече 5 гола, след като направи хеттрик при победата с 3:0 над Алжир.
След Меси и Клозе в класацията на голмайсторите на световни първенства се нареди
Килиан Мбапе след двата си гола срещу Ирак тази вечер.
Той има вече също16 и изпревари Роналдо Феномена с 15 попадения.
Следват в класацията Герд Мюлер с 14 гола, Жуст Фонтен от Франция с 13, Пеле с 12, Клинсман, Кочиш и Хари Кейн по 11 и Батистута и Кристиано Роналдо с по 10.
Във вечната ранглиста на голмайсторите на мондиали са и още играещите в това първенство Неймар с 8 гола и Лукаку и Луис Суарес с по 7.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.