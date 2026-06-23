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46-годишната Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на турнира в Бад Хомбург

Това е 12-та поредна загуба на ветеранката на сингъл

23.06.2026 | 08:17 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Винъс Уилямс не успя да се класира за втория кръг на турнира  WTA 500 в Бад Хомбург (Германия).

В първия кръг 46-годишната американка загуби от румънката Ирина Камелия-Бегу (211-та в световната ранглиста) с резултат 2:6, 6:4, 6:7 (6). Мачът продължи 2 часа и 58 минути, предаде БТА.

Седемкратната шампионка от Големия шлем е загубила вече 12 поредни мача на сингъл.

Следващият мач на Бегу ще бъде срещу чехкинята Каролина Мухова.

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винъс сингъл загуби румънка
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