46-годишната Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на турнира в Бад Хомбург

Винъс Уилямс не успя да се класира за втория кръг на турнира WTA 500 в Бад Хомбург (Германия).
В първия кръг 46-годишната американка загуби от румънката Ирина Камелия-Бегу (211-та в световната ранглиста) с резултат 2:6, 6:4, 6:7 (6). Мачът продължи 2 часа и 58 минути, предаде БТА.
Седемкратната шампионка от Големия шлем е загубила вече 12 поредни мача на сингъл.
Следващият мач на Бегу ще бъде срещу чехкинята Каролина Мухова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.