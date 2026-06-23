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Гръмовен трансфер в НБА: Янис Адетокунбо премина в Маями

Звездата на Маями Тайлър Хироу отива в Бъкс

23.06.2026 | 07:47 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Гръмовен трансфер е осъществен в НБА. Според ESPN, е реализирана размяна между Милуоки Бъкс и Маями Хийт.

Милуоки, според съобщенията, изпраща своя лидер и франчайз играч Янис Адетокунбо, заедно с Боби Портис, в Маями.

В замяна Бъкс ще получат Тайлър Хироу, Ке'ел Уеър, Хайме Хакес-младши, Каспарас Якучонис и пакет от активи за драфта - три избора от първия кръг (включително 13-ия), права за размяна на избори и избор от втория кръг.

Сделката се смята за хит и вече е генерирала значителен отзвук в цялата лига. Янис отдавна се смята за лицето на Милуоки и един от най-важните играчи в съвременната НБА.

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