Мондиал 2026: Алжир обърна Йордания с два гола след почивката

Алжир обърна дебютанта Йордания с 2:1 в мач от втория кръг в група J на футболния Мондиал 2026 с два гола след почивката.

Отборът на мендиджъра Владимир Петкович записа първи успех и с 3 точки излезе на третото място, като запази шансове за класиране на 1/16-финалите. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано надделя над Австрия.

Азиатците пък оставаха последни без актив и нямат шансове да продължат в елиминациите.

Африканците имаха игрово предимство, владееха много повече топката, но трудно създаваха по-чисти голови положения.

В 36-ата минута, обратно на хода на играта,

Йордания стигна до исторически първи гол на финали на световно първенство,

след като Низар Ал Рашдан беше оставен непокрит в наказателното поле и вкара с удар по тревата от 15 метра след асистенция от ляво на Муса Ал Тамари.

Алжир натисна още повече след почивката и в 69-ата минута Надир Бенбуали заслужено изравни с глава след центриране от корнер от дясно от Рияд Марез.

В 82-ата минута африканците стигнаха до пълен обрат. След ново центриране от корнер от дясно Амин Гуири отблизо прати топката в мрежата за крайното 2:1.

Така в директен мач от последния кръг Австрия и Алжир ще си оспорват второто място в групата, което гарантира продължаване на 1/16-финалите.