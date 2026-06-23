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Шампионка по борба загина след падане от 11-ия етаж, любовна драма в основата?

Жанет Немет е загинала тази сутрин в столичния спортен комплекс "Диана"

23.06.2026 | 14:59 ч. Обновена: 23.06.2026 | 15:03 ч. 18
Биляна Дудова и Жанет Немет

Биляна Дудова и Жанет Немет

Шампионката по борба Жанет Немет е загинала тази сутрин, след като е паднала от 11-ия етаж на блока за спортисти в столичния спортен комплекс "Диана". 

Информацията е потвърдена от източници в СДВР, съобщава "Тема спорт".

Водещата версия на разследващите е самоубийство заради любовна драма със състезателка от националния отбор и клуба, в който тренира. Отскоро Немет се състезава за женския отбор по борба на ЦСКА.

Жанет Немет е унгарка, която се състезава за България, и бе сред водещите имена в женската борба. 

Наскоро тя спечели поредна държавна титла в категория до 76 килограма. От известно време Немет защитаваше цветовете на ЦСКА и разполагаше с българско гражданство.

По време на подготовката си за състезания тя тренираше редом с националните състезателки, сред които и световната шампионка Биляна Дудова. Двете бяха съотборнички в ЦСКА и са живеели в една стая на 11-ия етаж в комплекс "Диана", откъдето е станал фаталният инцидент. 

В последните дни Немет била в силна депресия, посещавала е психолог.

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