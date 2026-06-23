Левски отнесе Етър с 6:0, тримата нови с голове

Левски победи Етър с 6:0 във втората си приятелска среща по време на лятната подготовка. В Правец шампионите се отличиха с пет попадения още през първата част, а крилото Рейналдо започна като титуляр в този мач, реализирайки първите си голове със синия екип.

В 12-ата минута Давид Кусо направи пробив, след което навлезе навътре и стреля с левия крак, топката рикошира и влезе във вратата на "виолетовите". Новото попълнение на шампионите има две попадения в двете контроли до момента, разписвайки се и срещу Академик Свищов.

Седем минути след това Майкон се измъкна от отбраната на Етър, излезе на голова позиция и пусна за Оливер Камдем, който се разписа на празна врата.

В 33-ата минута Гашпер Търдин отне топката в центъра на терена, Давид Кусо, подаде за Мазир Сула и той също реализира във вратата на отбора от Втора лига.

Малко повече от минута след това Евертон Бала асистира за новото попълнение Рейналдо и той също на празна врата реализира първо попадение за "сините".

Малко преди края на първата част Рейналдо се откъсна, след което технично пак прати топката в мрежата на Етър.

Треньорът на столичани Хулио Веласкес направи множество промени в състава след почивката. След близо час игра Адриан Райчев отправи силен удар, който беше отразен от Никола Виденов.

В 68-ата минута изстрел на Давид Кусо срещна гредата.

Три минути преди края на редовното време Алдаир центрира остро в наказателното поле на Етър, а Росен Върбишки за малко не си отбеляза автогол, като топката отново срещна гредата.

Левски реализира последния си гол в двубоя в 90-ата минута. Армстронг Око-Флекс отправи удар, който беше избит, но топката достигна до Адриан Райчев, който също се разписа на празна врата, оформяйки крайния резултат.