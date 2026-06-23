Левски отнесе Етър с 6:0, тримата нови с голове

Левски победи Етър с 6:0 във втората си приятелска среща по време на лятната подготовка. В Правец шампионите се отличиха с пет попадения още през първата част, а крилото Рейналдо започна като титуляр в този мач, реализирайки първите си голове със синия екип.
В 12-ата минута Давид Кусо направи пробив, след което навлезе навътре и стреля с левия крак, топката рикошира и влезе във вратата на "виолетовите". Новото попълнение на шампионите има две попадения в двете контроли до момента, разписвайки се и срещу Академик Свищов.
Седем минути след това Майкон се измъкна от отбраната на Етър, излезе на голова позиция и пусна за Оливер Камдем, който се разписа на празна врата.
В 33-ата минута Гашпер Търдин отне топката в центъра на терена, Давид Кусо, подаде за Мазир Сула и той също реализира във вратата на отбора от Втора лига.
Малко повече от минута след това Евертон Бала асистира за новото попълнение Рейналдо и той също на празна врата реализира първо попадение за "сините".
Малко преди края на първата част Рейналдо се откъсна, след което технично пак прати топката в мрежата на Етър.
Треньорът на столичани Хулио Веласкес направи множество промени в състава след почивката. След близо час игра Адриан Райчев отправи силен удар, който беше отразен от Никола Виденов.
В 68-ата минута изстрел на Давид Кусо срещна гредата.
Три минути преди края на редовното време Алдаир центрира остро в наказателното поле на Етър, а Росен Върбишки за малко не си отбеляза автогол, като топката отново срещна гредата.
Левски реализира последния си гол в двубоя в 90-ата минута. Армстронг Око-Флекс отправи удар, който беше избит, но топката достигна до Адриан Райчев, който също се разписа на празна врата, оформяйки крайния резултат.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.