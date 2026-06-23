Роналдо се отпуши, Португалия шамароса пет пъти Узбекистан

Португалия постигна убедителна победа с 5:0 над Узбекистан във втория си мач от група К на Световното първенство по футбол. За тима на Роберто Мартинес това е първи успех, след като стартира с равенство 1:1 с ДР Конго.

Кристиано Роналдо реализира два гола и записа редица рекорди. Той стана първият футболист, реализирал гол на шест поредни Мондиала, а с вече десетте си попадения стана голмайстор номер 1 в историята на Португалия, подобрявайки постижение на легендата Еузебио.

Останалите два гола бяха дело на Нуно Мендеш от пряк свободен удар и автогол на Абдувахид Нематов.

Португалците започнаха много силно мача и още в първите няколко минути Бруно Фернандеш и Кристиано Роналдо можеха да открият резултата. Това направи Роналдо в 6-ата минута, който получи пас от Жоао Кансело и с едно докосване отправи плътен изстрел в долния десен ъгъл.

В 17-ата минута Нуно Мендеш беше точен от пряк свободен удар. Кристиано Роналдо беше застанал зад топката, но само, за да заблуди съперника. Мендеш се засили и с удар с левия крак нарави 2:0.

Отборът на Узбекистан успя да прати топката в мрежата на своя опонент, но попадението беше отменено заради нарушение след преглед на ситуацията със системата за видеоарбитраж (ВАР). Азизжон Ганиев беше точен, но Абосбек Файзулаев фаулира Жоао Кансело преди да му подаде.

Кристиано Роналдо отбеляза втория си гол в двубоя в 39-ата минута. Той се възползва от чудесно извеждащо подаване на Бруно Фернандеш, напредна и с прецизен диагонален изстрел по земя реализира десетия си гол на световни футболни финали.

В добавеното време на първото полувреме Роналдо отново имаше шанс пред вратата на съперника, но защитник на Узбекистан изчисти от голлинията.

След час игра Португалия поведе с 4:0 след автогол на Абдувахид Нематов. След сериозно разбъркване в наказателното поле топката да отби в ръката му и влезе в собствената му врата.

Само четири минути, след като се появи в игра резервата Рафаел Леао оформи крайното 5:0.