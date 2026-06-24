България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Националният отбор на България по волейбол победи световния шампион Италия с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в първа среща от втората седмица на Лигата на нациите. Това беше повторение на финала на Световното първенство във Филипините миналата година, когато италианците се наложиха с 3:1 и вдигнаха титлата. Успехът бе и първи за България срещу Италия от 2015 година насам.

България започна в състав Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

Мачът започна с хибриден сервис на капитана Алекс Грозданов, като и първата точка в срещата бе за България след атака в аут на съперника. Италианците изравниха чрез успешна блокада срещу Александър Николов. Три поредни успешни блокади на съперника срещу Мартин Атанасов и Симеон Николов доведоха резултата до 7:3. След ас на Илия Петков разликата падна до две точки за италианците. Контраатака на Алекс Николов направи 7:8. При 15:11 за световните шампиони Джанлоренцо Бленджини взе първото си прекъсване в гейма. Италия обаче отговори с два аса - на Матия Ботоло и Камил Рихлицки. При 14:20 след седмата успешна блокада на италианците Бленджини взе нов тайм-аут, за да се опита да промени хода на срещата. Италия стигна до много поредни геймболи при 24:16. Последваха две поредни точки за България, но атака на Рихлицки затвори частта - 25:18.

Вторият гейм също започна с първа точка за тима на Бленджини, която донесе Александър Николов след атака. Българите поведоха с 4:1 след много по-концентрирана игра, при което италианският треньор Фердинандо Де Джорджи взе тайм-аут. Родният тим продължи с вдъхновеното представяне, като атака на Аспарухов доведе до 6:2, а малко по-късно след блокада на Алекс Николов тимът поведе с 8:3. Поредна отлична блокада на България направи 12:6. Ас и блокада на Италия стопиха разликата до 13:17, което накара Бленджини да поиска прекъсване и да успокои играчите си. След нови две поредни точки на Италия Бленджини бързо взе и второ прекъсване. България изравни геймовете след 25:20 и атака на Илия Петков през центъра.

Третият гейм тръгна точка за точка, като нито един от двата тима не успя да вземе превъзходство в началото. Тимът на Италия първи дръпна с 8:6 след пореден ас на Риклицки, но следващите три точки бяха за България, която направи обрат след блокада на Грозданов и ас на Симеон Николов. Два поредни аса на Мони Николов направиха разлика при 18:15 и това накара Де Джирджи да вземе прекъсване, за да спре серията на разпределителя. Отлична блокада на Илия Петков направи резултата 22:17. След две поредни точки за съперника Бленджини взе прекъсване. Ас на Лука Поро направи 22:23, което доведе до нов тайм-аут за Бленджини. Блокада на Петков донесе два геймбола при 24:23, Италия намали, но Александър Николов затвори частта с пусната топка зад блокадата.

И четвъртият гейм започна положително за България след мощно забиване на Симеон Николов за 3:1. Успешна блокада на Илия Петков донесе първата разлика за българския тим - 4:2. След това играта тръгна при постоянна размяна на точки от двете страни. Мартин Атанасов направи ас от сервис за 10:9. Италия направи три поредни точки и Бленджини поиска прекъсване. Италия взе аванс при 16:14 и се опитваше да поддържа разликата от две точки. Лука Поро направи два аса за 21:16. При 16:22 като резерва за българския тим влезе Денислав Бърдаров. Точно той направи блокада за 19:23, но частта завърши с ас на Рикардо Сбертоли за 25:19.

Тайбрекът започна със силен сервис на Симеон Николов и успешна единична блокада на Грозданов за 1:0. Италия направи обрат за 2:1. При този резултат имаше много дълъг видео чалъндж, при който се гледа дали топката е докоснала земята при спасяване на Симеон Николов. В крайна сметка полският съдия Павел Буркиевич прецени, че българският разпределител е играл чисто с топката и точката бе за родния тим. Последва ас на Мартин Атанасов. Мощна атака на Александър Николов доведе до преднина от две точки - 7:5. Ас на Илия Петков направи 9:6. Блокада на Мартин Атанасов направи 11:7 и второ прекъсване в частта за Де Джорджи. България стигна до шест мачбола при 14:8. Италия спаси първия, но атака на Аспарух Аспарухов сложи точка на мача - 3:2.

Александър Николов очаквано бе най-добрият реализатор за България и в мача с 19 точки - 17 от атака и две блокади. Мартин Атанасов направи отличен мач с 14 точки, а Аспарух Аспарухов също - с 13. Централните блокировачи Илия Петков и Алекс Грозданов завършиха с двуцифрен актив - по 10 точки, а разпределителят Симеон Николов помогна с 9, от които три аса. Камил Рихлицки бе най-резултатен с Италия с 18 точки.

Утре вечер от 21:30 часа българският отбор излиза за втория си мач в Любляна срещу домакините от Словения.