Мондиал 2026: Бразилия мина леко през Шотландия

Бразилия победи с лекота с 3:0 Шотландия в третия мач от Група C на Световното първенство по футбол, игран в Маями. Така кариоките завършват на първо място.

Два гола отбеляза звездата на тима Винисиус

Жуниор, който вече има четири попадения от три срещи,

един добави Матеуш Куня. В 76-ата минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от три години отсъствие за националния тим.

Вратарят Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Раян замени контузения Рафиня в титулярния състав на южноамериканците. Така той стана първият тийнейджър, който започва в стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от Група F, с който трябва да играе на 1/16-финалите на 29 юни в Хюстън.

Винисиус откри резултата за бразилците още в седмата минута, след грешка на Скот Маккена, който беше притиснат от Раян. В добавеното време на първата част отново Винисиус се разписа след асистенция на Бруно Гимараеш.

След почивката вратарят на Шотландия Гън спаси удари на Раян и два на Винисиус, но Матеуш Куня вкара третото попадение за класическия успех след втора асистенция на Бруно Гимараеш.

Неймар се появи в игра в последния четвърт част

и така записа участие на четвърто Световно първенство, съобщи БТА.

Винисиус пък стана едва петият бразилец, който се е разписвал и в трите мача от груповата фаза след Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), както Роналдо и Ривалдо през 2002.

Шотландия е на трето място с 3 точки и голова разлика 1:4, като трябва да чака до неделя, за да разбере дали ще влезе в списъка с осемте най-добри трети отбори, които ще продължат напред във фазата на директните елиминации.