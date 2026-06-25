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Мондиал 2026: Мароко се класира, очаква съперника си

Хаити вкара гол на световни финали за пръв път от 52 години

25.06.2026 | 05:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Мароко надигра Хаити с 4:2 мач от група С, игран в Атланта. Хаити успяваше на два пъти да поведе в резултата чрез автогол на вратаря Боно и Исидор, мароканците на два пъти изравняваха. 

Първо чрез капитана си Ашраф Хакими и после се разписа

голмайсторът на тима Исмаел Сайбери след асистенция на Хакими.

През втората част Мароко бе по-добрият тим и затвърди победата си с попадения на Софиан Рахими и младия талант Гесим Ясин в самия край на срещата.

Хаити вкара гол на световни финали за пръв път от 52 години, а на сегашния шампионат се превърна в 45-ия тим, който се разписва. Мароко завърши на второ място в групата и ще очаква победителя от Група F, който вероятно ще бъде Нидерландия, в мач от 1/16-финалите на турнира в Монтерей на 29 юни.

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