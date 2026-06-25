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Мондиал 2026: Швейцария надигра Канада и оглави групата

Спор за другите "печеливши" места

25.06.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Швейцария победи Канада с 2:1 и спечели група В на Мондиал 2026.

След нулево първо полувреме на стадиона във Ванкувър отборът на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. В 57-ата Йохан Манзамби удвои. Последва натиск на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-ата минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтън Салиба.

Швейцария събра 7 точки и завърши на първо място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното - Канада, е втори с 4, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с 1 точка.

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