Мондиал 2026: Швейцария надигра Канада и оглави групата

Швейцария победи Канада с 2:1 и спечели група В на Мондиал 2026.

След нулево първо полувреме на стадиона във Ванкувър отборът на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. В 57-ата Йохан Манзамби удвои. Последва натиск на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-ата минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтън Салиба.

Швейцария събра 7 точки и завърши на първо място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното - Канада, е втори с 4, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с 1 точка.