Мондиал 2026: Победа съхрани шансовете на Босна и Херцеговина

В мач от група В Босна и Херцеговина се нуждаеше от победа срещу Катар, за да съхрани шансове за елиминациите и успя да я постигне с 3:1.

На стадион „Люмен Фийлд“ в Сиатъл босненците започнаха по-активно и с два бързи гола в средата на първата част взеха солидна преднина. В 29-ата минута Керим Алайбегович откри резултата с прецизен удар, а пет минути по-късно Босна и Херцеговина удвои преднината си, след като капитанът Един Джеко стреля от воле и след рикошет в Султан Албраки топката влезе във вратата за 2:0.

В 39-ата минута

Джеко отново бе в центъра на събитията,

но ударът му по земя срещна левия страничен стълб.

Катар се върна в мача в 42-ата минута, когато капитанът Хасан Алхаидос намали резултата на 2:1. Малко преди почивката азиатците бяха близо и до изравняване, но Педро Мигел уцели гредата.

В 80-ата минута Ермин Махмич окончателно сложи край на интригата и донесе успеха на Босна, който почти сигурно ще класира балканците за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети отбори в групите.