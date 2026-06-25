Мондиал 2026: Мексико завърши с победа в мач на честта

Един от домакините на Мондиала Мексико завърши на върха в група А с пълен актив от 9 точки, след като в последния си мач победи Чехия с 3:0. Чехите имаха в големи периоди от мача контрол върху владеенето на топката, но три гола след почивката приключиха участието им на Мондиала.

Срещата също така влезе в историческите книги и с участието на вратаря-ветеран Гийермо Очоа, който в 78-ата минута се появи на терена на мястото на Рауел Ранхел. Така

Очоа е един от тримата футболисти, които имат участия на шест Световни първенства.

Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди днешните срещи беше последна с 1 точка. Южноафриканците обаче победиха Република Корея с 1:0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване във фазата на елиминациите и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи.

На световните финали първите два отбора от всички 12 групи продължават към 1/16-финалите, докато осем от всички трети класирали се също отиват там. Това означава, че Мексико чака един от третите отбори, докато Република Южна Африка ще играе със състава на Канада на 28-и юни на стадиона в Ингълууд (Калифорния).

Първото полувреме на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити завърши без голове, но още в 7-ата минута един от дебютантите на Световното първенство Денис Вишински можеше да открие за Чехия. Той влезе от дясно в наказателното поле от дясно, стреля по диагонала от около 10-11 метра, но топката премина на сантиметри покрай гредата. В 20-ата минута пък Черв от ляво пробва далечен удар и също беше много близо до попадение.

Второто полувреме започна по сходен начин, но домакините откриха в 55-ата минута чрез Матео Чавес, който завърши контраатака. Чехите не успяха да задържат с трима в центъра топката, тя беше ритната на десния фланг от Луис Ромо, а

Чавес, останал сам срещу вратаря, прати топката в мрежата

Домакините напрактика решиха мача шест минути по-късно, наказвайки нова груба грешка в защитата на Чехия. Този път Хорхе Санчес – съотборник на Кирил Десподов в ПАОК, излезе сам срещу вратаря, топката се отби от гърдите на Матей Коварж и отиде на крака на Хулиан Киньонес, за когото нямаше проблем на празна врата.

Чехите опитаха всичко, за да не приключат още в групата завръщането си на световни финали след 20 години, а в игра влязоха Патрик Шик, Томаш Соучек и Томаш Хори, промениха и схемата на игра, но в добавеното време пропуснаха и трети гол, дело на Алфаро Фидалго.