Мондиал 2026: Южна Африка за първи път прескочи групите

Южна Африка победи Южна Корея и зае второто място в група А с директна квота за елиминациите на Мондиал 2026.

Белгийският треньор Хуго Броос показа, че знае как да извади максимума от своя отбор, който започна Световното първенство с поражение от Мексико и два червени картона.

Днес на стадиона в Монтерей те стигнаха до успеха с 1:0 благодарение на Тембинкоси Масеко, който се разписа в 63-ата минута.

Преди почивката африканците имаха леко надмощие, като в позиционния мач имаха две добри ситуации. Развръзката настъпи в 63-ата минута, когато Цепо Мореми проби от ляво и центрира на Масеко, който

технично с левия крак прониза вратата на Ким Сун-кю.

Корейците взеха инициативата в последните 20-ина минути, но създадоха малко реални голови възможности, като най-чистата беше пропусната от резервата Парк Чжън-Суб с глава.

Никога в историята си тимът от Южна Африка не е минавал групите на световно първенство. Корейците, само с 3 т., ще чакат нервно развръзка в останалите групи, за за знаят ще останат ли сред отборите в 1/16-финалите.