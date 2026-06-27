Лукс без граници: Ерлинг Холанд с Hermes чанта за 45 000 долара

Очите на футболните фенове са насочени към Северна Америка, където в момента се провежда Световното първенство по футбол. Най-големият спортен форум се разпростира между Мексико, САЩ и Канада, а най-отдадените запалянковци остават до късно през нощта, за да могат да гледат всеки един мач. Дори и паузите за хидратация, които се въвеждат за първи път на световно първенство, не могат напълно да изтрият удоволствието от срещите между най-добрите национални отбори.

Но световното ще се запомни и с нещо повече от крайния победител. Тази година ставаме свидетели на множество модни моменти, които са достойни за обсъждане също толкова много, колкото красивите голове и рекордите, които Кристиано Роналдо и Лео Меси преследват и чупят.

След като стана ясно защо толкова много футболисти носят розови бутонки тази година, сега се насочваме към друг моден феномен. Чантите Hermes привлякоха вниманието на дамите, които по свое желание или покрай своите половинки всяка вечер гледат футболни мачове до зори. Но интересното тук е, че тези чанти не са по трибуните или в ръцете на някоя от съпругите на футболистите, а са част от колекцията на един от най-обсъжданите играчи.

Норвежецът Ерлинг Холанд се прояви като истинска модна икона, засенчвайки дори Кристиано Роналдо и Килиан Мбапе, които са известни с това, че ценят добрия стил и не се колебаят да хвърлят сериозни суми пари за аксесоари или дрехи. Но 25-годишният играч на „Манчестър Сити“ определено им е достоен противник както на терена, така и извън него.

След като Норвегия се класира за следващата фаза на Световното, сега спокойно можем да поговорим за друг аспект от живота на Холанд, а именно любовта му към чантите. Колекцията му от аксесоари с марката Hermes е наистина впечатляваща и може да накара всяка една жена да му завиди. Играчът не се притеснява да показва своите притежания, като някои от тях са доста редки находки, които не могат да бъдат намерени в търговската мрежа.

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Източник: Tialoto.bg