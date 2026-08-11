Ракетите Patriot разделиха ЕС: Държавите край Русия не искат да ги предават на Киев

Европа се опитва да намери още прехващачи Patriot, които да дари на все по-отчаяната Украйна, която се втурва да укрепи отбраната си срещу балистични ракети преди очакваната зимна офанзива на Русия. Киев се нуждае от стотици прехващачи, но производството на нови ще дойде твърде късно, войната с Иран е изчерпала запасите на САЩ, а няколко от водещите европейски поддръжници на Украйна заявяват, че им остават малко бройки, които могат безопасно да дарят. През юли украинската противовъздушна отбрана е пресекла само 29 от 195 руски балистични ракети, а други 40 не са успели да достигнат целите си, съобщи украинското министерство на отбраната.

Германия, един от най-големите донори на военна помощ за Украйна, вече е прехвърлила системи Patriot и ракети на Украйна. Но Берлин сега трябва да намери баланс между все по-неотложните нужди на Киев и минималните запаси, необходими за защитата на Германия и за изпълнението на нейните ангажименти към НАТО. Други европейски държави също обмислят дали да задържат своите прехващачи или да ги предоставят на Украйна.

Берлин и други северноевропейски столици призоваха колегите си от други части на континента да проучат какво още военно оборудване и финансова подкрепа биха могли да предоставят, пише Politico.

Това оказва натиск върху държави с запаси от противоракетни системи Patriot, като Полша, Испания и Гърция. Недостигът засяга предимно ракетите Patriot PAC-3 и PAC-2, които са сред малкото ефективни средства за защита на Украйна срещу бързолетящите руски балистични оръжия.

Украйна може да използва други, често по-евтини, системи за противовъздушна отбрана срещу дронове и крилати ракети. Страната се надпреварва да разработи собствения си прехващач „Фрея“, но противобалистичната система все още изисква инвестиции, инженерна работа и тестове, преди да може да изпълни тази роля.

Зависимостта от Patriot прави президента на САЩ Доналд Тръмп жизненоважен за Киев:

Повечето прехващачи PAC-3 се произвеждат в Америка, което означава, че тяхната продажба и всякакви производствени сделки са предмет на решения на Белия дом.

По време на срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Тръмп миналия месец, "основната тема бяха прехващачите Patriot, според висш служител, запознат с разговорите.

Тръмп даде надежди на срещата на върха в Анкара, когато заяви, че на Украйна ще бъде разрешено да произвежда разработени от САЩ ракети-прехващачи Patriot по лиценз - стъпка, която в крайна сметка би могла да намали зависимостта на Киев от оскъдните американски доставки.

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър ясно заяви, че производството няма да реши непосредствения недостиг.

Но Тръмп сега се отказа от това, като миналата седмица заяви:

"Не сме се съгласили с това. Говорим за това. Но е трудно да се даде такъв вид технология."

Украйна също така подписа споразумение за производство на прехващачи PAC-2 в Германия, но е малко вероятно те да пристигнат преди следващата година.

Изправен пред недостиг на прехващачи, Киев сега обмисля по-агресивна кампания за удари по руски пускови установки.

Това поставя непосредствената тежест върху Европа, където съюзниците отново търсят в собствените си арсенали – и взаимните – прехващачи, които биха могли да достигнат до Украйна преди зимата.

Германия достави три системи Patriot от собствените си военни запаси и впоследствие уреди още две чрез сделка, по силата на която САЩ ще попълнят Бундесвера. Холандия сглоби компонентите за друга цялостна система, включително пет пускови установки, радар и ракети.

Но с изчерпани запаси, правителствата са изправени пред собствени ограничения.

През юли Варшава потвърди, че е пуснала няколко ракети-прехващачи PAC-3 след искания от генералния секретар на НАТО Марк Рюте и висши американски командири. Полският информационен сайт Defence24 съобщи, че са били прехвърлени само пет ракети.

Дори това предизвика политическа реакция. Опозиционните законодатели обвиниха правителството в отслабване на отбраната на страната в момент, когато руски ракети и дронове многократно са прелитали границата ѝ.

Държавите, които са по-близо до Русия, сега стават все по-малко склонни да се откажат от съществуващите си ракети Patriot, тъй като въоръжените им сили вече са смятали противовъздушната си отбрана за недостатъчна за националните нужди, според европейски дипломат, на когото е предоставена анонимност, за да обсъди чувствителни дипломатически контакти.

Това измества вниманието към южноевропейските страни, които са допринесли по-малко за Украйна от Германия и много северноевропейски донори.

Испанският премиер Педро Санчес потвърди през 2024 г., че Мадрид изпраща ракети на Украйна, но правителството не е разкрило техния вид или количество.

Гърция, която традиционно смята членката на НАТО Турция за най-голямата си заплаха за сигурността, не е обявила никакви трансфери на Patriot към Украйна. Гръцките медии съобщиха през юли, че Украйна е поискала до 200 по-стари прехващачи PAC-2 от Атина.

За Киев споровете относно съюзническите запаси се развиват с тиктакащ часовник. С нарастващото търсене на прехващачи PAC-3 в Близкия изток, Пентагонът попълва собствените си запаси и много европейски страни се тревожат за собствената си способност да отблъснат бъдеща руска атака, външният министър Андрей Сибиха заяви, че Украйна се затруднява да купи, обмени или осигури наличните снаряди.