Европейският поход на ЦСКА 1948 приключи

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 измъчи Панатинайкос, но загуби с 1:2 след продължения в реванша от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Мачът преди седмица в Гърция завърши 1:1, съобщават от Gol.bg

Още преди началото направи впечатление, че гостите се радват на много по-голяма фенска подкрепа на Националния стадион „Васил Левски“.

В седмата минута Георги Русев стреля опасно към горния десен ъгъл, но вратарят на гостите спаси. Последваха няколко акции на гостите, завършени с мощни, но неточни изстрели.

Последва много скучен период, в който и двата отбора не сътвориха нищо съществено. Малко преди паузата Зорури отправи мощен удар, но вратарят Маринов спаси с крак.

В добавеното време на първата част Атанас Илиев излезе сам срещу вратаря и изпорти положението, а малко след това беше маркирана засада.

Секунди след рестарта на играта Маринов изобщо не реагира добре при далечен обстрел и изпусна топката, но после успя да блокира футболиста на противника, който търсеше начин да направи добавка.

В 60-ата минута Панатинайкос откри резултата напълно заслужено с оглед по-добрата си игра през втората част. Лени Гарсия излезе на стрелкова позиция отдясно и завърши с прецизен изстрел в долния ляв ъгъл.

В средата на второто полувреме гърците имаха още една опасна акция, която по чудо не завърши с ново тяхно попадение. Статистиката също беше изцяло в полза на Панатинайкос, който после се поотпусна и Масиел би мощно, но много неточно.

В 84-ата минута българският вицешампион все пак показа зъби, но ударът с глава на Диало нямаше нужната сила, а и беше насочен право в ръцете на Иняки Пеня.

Малко след това Собреро би мощно и спечели корнер, но той се оказа важен, защото доведе до изравняването. Гърците не се ориентираха добре и изпуснаха капитана на ЦСКА 1948 – Лаша Двали. Грузинецът беше изпуснат около точката на дузпата и вкара.

Мачът влезе в продължения и още в началото на първото от тях Панатинайкос отново излезе напред в резултата. Маринов не прецени добре центрирането отляво и Десерс вкара в опразнената врата.

Точно в края на първото продължение Собреро получи от Масиел и шутира мощно, но над напречната греда.

Във второто продължение Маринов направи няколко спасявания при удари отдалеч, а пред вратата на гърците така и не се стигна до реална голова опасност.

Така европейското участие на ЦСКА 1948 приключи, а Панатинайкос се класира за плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите.