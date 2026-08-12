Хулио Веласкес: Без думи съм, беше брутално

Старши треньорът Хулио Веласкес поздрави футболистите и привържениците на Левски след победата с 1:0 срещу Кайрат, която според испанеца е била напълно заслужена.

С този успех "сините" заслужиха място в плейофите на Шампионската лига, където ще се изправят срещу гръцкия АЕК Атина, предаде БТА.

"Много труден мач трябваше да изиграем днес. По различен начин стоеше съперникът в сравнение с двубоя в София, но това бе нормално, защото те бяха догонващи в резултата. Според мен спечелихме заслужено. При резултат 1:0 имахме много добри преходи и можехме да затворим мача с още един гол, но имаше и моменти, които трябваше да изстрадаме", заяви Веласкес. "Трябваше да поправим някои неща и да се съберем след проблемите в края на първата част. Те идваха от начина, по който излизаше между линиите Марк Гуал. Той създаваше числено преимущество за съперника и трябваше да се адаптираме. Поправихме нещата в защита през втората част, разбрахме и как да стоим по-добре в атака. Съумявахме няколко пъти да превъртим играта през фланговете, което и търсехме", добави той. "Чистите положения се появиха и можехме да решим мача, но ако трябва да вземем предвид всички обстоятелства, без съмнение играхме много добре. Преодоляхме много важна фаза в турнира и ако вече сме били сигурни за Лигата на конференциите, днес постигнахме нещо много по-хубаво. Без думи съм, това е нещо брутално. Поздравявам публиката и играчите, те ме накараха да се гордея с тях", каза още Веласкес.