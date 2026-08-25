Къде можете да отидете на почивка в Европа за по-малко от 100 евро на ден?

Със средни цени за престой в тризвезден хотел от 32 евро на човек и местни бири на цена от 1,50 евро, албанската столица Тирана оглави списъка с достъпни градски почивки през летния сезон.

През изминалата година навиците за пътуване се промениха драстично, като полетите на дълги разстояния бяха премахнати, тъй като цените на самолетното гориво се повишиха. Все още ли сте решени да пътувате в чужбина този септември? Тогава може би ще искате да изберете от този списък с 13 градски почивки на континента, изготвен от Euronews.

Thomas Cook анализира данните за повече от 50 популярни дестинации, за да намери най-изгодните почивки под 100 евро на вечер следващия месец.

За да изчисли това, туристическата агенция разгледа средните разходи за неща като престой в тризвезден хотел, хранене в евтин ресторант, кафе, дневна автобусна карта и платени билети за атракции.

Резултатът?

Ако искате най-доброто за парите си, столицата на Албания Тирана е мястото, където трябва да се насочите, тъй като приблизителната дневна цена там е 59 евро на човек.

Тризвездното настаняване струва средно 32 евро на човек на вечер, докато вечерята в достъпен ресторант е 8,50 евро, а местна бира ще ви струва само 1,50 евро.

На второ място се нарежда Букурещ в Румъния, където вечерята навън струва средно малко над 12 евро, а дневната автобусна карта е около 1,50 евро.

Две места в Турция попаднаха в челната петица: Анталия е на трето място заедно с Варшава в Полша, а Истанбул е на пето.

Хотелите в Истанбул бяха сред най-достъпните, със средна цена от 28 евро на човек, докато евтиното хранене беше между 8 и 9 евро.

"Източноевропейските и турските градски дестинации постоянно предлагат достъпни цени и с нарастващия брой туристи, те няма да останат тайна за дълго", казва Никълъс Смит, директор "Динамични пакети" в Thomas Cook.

Най-изгодни европейски градове и приблизителна дневна цена на човек

1. Тирана, Албания – €59

2. Букурещ, Румъния – €66

3= Анталия, Турция – €78

3= Варшава, Полша – €78

5. Истанбул, Турция – €82

6= Мугла, Турция – €87

6= Краков, Полша – €87

8= Вилнюс, Литва – €90

8= Франкфурт, Германия – €90

10. Лион, Франция – €91

11. Талин, Естония – €93

12. Ираклион, Гърция – €99

13. Порто, Португалия – €100