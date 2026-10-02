Скандалът с Роналдо стигна до премиера на Португалия

Скандалът с Кристиано Роналдо, който напусна лагера на националния отбор на Португалия, стигна час до върховете на политическата власт в страната.

Според информация на португалския вестник "Рекорд“ премиерът Луиш Монтенегро е разговарял по телефона с Роналдо, който е със статут на национална икона в Португалия. Премиерът е потърсил и президента на футболната федерация Педро Проенса с намерението да разговаря със селекционера Жорже Жезуш, с когото поддържа добри отношения.

Причината за напрежението е решението на треньора Роналдо да остане неизползвана резерва при победата на Португалия с 2:1 срещу Норвегия. Според "Рекорд“ 41-годишната звезда е бил жестоко обиден от това и е напуснал лагера с частния си самолет от Копенхаген преди гостуването на Дания в Лигата на нациите.

Роналдо потвърди, че решението му да си тръгне е било взето след разговори с ръководството на националния отбор.

"След конференцията на националния селекционер и след разговор с президента на футболната федерация реших да напусна тренировъчния лагер“, написа Роналдо в профила си в Instagram.

Случаят предизвика сериозен отзвук в Португалия, а намесата на премиера допълнително увеличи напрежението около националния отбор.